ビットゲットの2025年レビュー：UEXが暗号資産と伝統的市場の融合をリード

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、2025年に単一の統一された取引体験のもと、暗号通貨、オンチェーン市場、トークン化された従来型資産へと拡大したユニバーサル取引所 (UEX) モデルを総括した年次レビューを発表した。

コイングラス (CoinGlass) の2025年暗号資産デリバティブ市場年次レポート (2025 Crypto Derivatives Market Annual Report) によると、ビットゲットは2025年、デリバティブ取引高で第4位にランクインし、総取引高は8.17兆ドル (約1,300兆6,640億円)、平均日次取引高は252億ドル (約4兆118億円) を記録した。ビットゲットのレビューでは、この業績は、流動性の向上と参加者構成の拡大に起因していると分析している。レビューで共有された内部データによると、機関投資家のスポット取引高のシェアは、2025年1月の39.4%から同年12月までに82%に増加し、同時に機関投資家マーケットメイカーの先物取引高のシェアも同期間に3%から60%に増加した。

レビューでは、UEXが中央集権型市場を超えて拡大した経緯についても詳述している。2025年4月にローンチしたビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain) は、主要ネットワークにわたるマルチチェーンアクセスと、市場のシグナルを実行可能な機会に変換することを目的としたオンチェーンツール一式により支えられ、年末までに累計取引高24億ドル (約3,823億2,000万円) 以上を記録した。同時に、トークン化金融が主要な成長分野として台頭した。ビットゲットのトークン化株式先物の累積取引高は、2025年に150億ドル (約2兆3,895億円) を突破し、株式、指数、コモディティ、外国為替などの伝統的金融 (TradFi) 市場の一般公開により、ローンチ直後から1日あたり20億ドル (約3,186億円) 超の取引高を達成した。

トークン化株式は、オンド・ファイナンス (Ondo Finance) などの現実世界資産 (RWA) 発行者との統合を通じて、勢いを増した。ビットゲットとビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、米国以外の適格ユーザー向けに、オンド・ファイナンスを介して、100以上のトークン化株式およびETFを取引することを可能にした。2025年12月、ビットゲットは、オンドのトークン化株式トークンの取引活動において73%の市場シェアを獲得した。これらの資産は、1週間のスポット取引高で8,800万ドル (約140億418万円) を超えた。

プロダクトの拡大において、レビューではAIと消費者向け決済の採用状況を強調している。ゲットエージェント (GetAgent) は、2025年に50万人以上のユーザーを獲得し、ポートフォリオのコンテキストと戦略的ガイダンスに重点を置いた200万件の対話を促進した。ビットゲットウォレットカードの支出額が50以上の市場で前年比28倍増加した一方、ステーブルコインアーンプラス (Stablecoin Earn Plus) は、1か月で8,000万ドル (約127億3,232万円) のロック総額 (TVL) に到達し、アーン商品の10倍規模の拡大に貢献した。

「当社の2025年の進展は、グローバル市場に一箇所でアクセス可能になると何が起こるかを示す実績です。2026年、ビットゲットは、UEX、AI、コンプライアンスに注力します。したがって、流動性の向上と1日24時間週7日の取引によるTradFiへのアクセス拡大、ゲットエージェントの業界における競争力の維持、規制当局との対話の強化を通じたライセンスの拡大が目標です」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

今後の展望として、レビューでは、2026年をトークン化市場へのコンプライアンスに準拠したアクセスの拡大、AI駆動型執行ワークフローの推進、多様な資産クラスにわたる取引、決済、オンチェーン参加のための統一レイヤーとしてのUEXの拡大に注力する年として位置づけている。

