Bitget의 2025년 리뷰: UEX, 암호화폐와 전통 시장의 융합을 선도하다

빅토리아 세이셸, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인Bitget이 2025년 한 해 동안 암호화폐, 온체인 시장, 토큰화된 전통 자산을 하나의 통합된 거래 경험으로 아우르는 유니버설 익스체인지(UEX) 모델 확장 내용을 담은 연간 결산 보고서를 발표했다.

코인글래스(CoinGlass)의 ‘2025 암호화폐 파생상품 시장 연간 보고서’ (2025 Crypto Derivatives Market Annual Report)에 따르면, Bitget은 2025년 파생상품 거래량 기준으로 총 8조1,700억 달러의 누적 거래량과 일평균 252억 달러의 거래량을 기록하며 전 세계 4위를 차지했다. Bitget은 이러한 성과의 배경으로 더 깊어진 유동성 환경과 참여 주체의 다양화를 꼽았다. 보고서에 포함된 내부 데이터에 따르면, 기관 투자자의 현물 거래 비중은 2025년 1월 39.4%에서 12월에는 82%로 크게 확대됐으며, 같은 기간 선물 시장에서 기관 마켓메이커의 거래 비중도 3%에서 60%로 증가한 것으로 나타났다.

보고서는 또한 UEX가 중앙화 시장을 넘어 어떻게 확장됐는지도 상세히 다뤘다. 2025년 4월 출시된 Bitget Onchain은 주요 네트워크 전반에 걸친 멀티체인 접근성과, 시장 신호를 실제 실행 가능한 기회로 전환하도록 설계된 온체인 도구를 기반으로 연말까지 누적 거래량 24억 달러를 기록했다. 이와 함께 토큰화 금융은 핵심 성장 축으로 부상했다. 2025년 Bitget의 토큰화 주식 선물 누적 거래량은 150억 달러를 넘어섰으며, 주식·지수·원자재·외환 등 전통 금융(TradFi) 시장의 공개 론치 이후 일일 거래 규모는 단기간에 20억 달러를 상회했다.

토큰화 주식은 온도 파이낸스(Ondo Finance)를 포함한 RWA 발행사와의 연동을 통해 빠르게 확산됐다. Bitget과 Bitget Wallet은 미국 외 지역의 적격 이용자를 대상으로 온도 파이낸스를 통해 100개 이상의 토큰화 주식과 ETF 거래를 가능하게 했다. 2025년 12월에는 온도 토큰화 주식 자산의 현물 거래량이 단일 주에 8,800만 달러를 넘어서며, Bitget이 해당 거래 활동의 73%에 달하는 시장 점유율을 확보했다.

제품 확장 측면에서 보고서는 AI와 소비자 결제 전반에 걸친 채택 확대를 강조했다. 겟에이전트(GetAgent)는 2025년 50만 명 이상의 이용자를 확보했으며, 포트폴리오 맥락과 전략적 가이던스에 초점을 맞춘 대화 200만 건을 중개했다. Bitget Wallet Card의 결제 규모는 50개 이상의 시장에서 전년 대비 28배 증가했고, 스테이블코인 언 플러스(Stablecoin Earn Plus)는 출시 한 달 만에 총예치자산(TVL) 8,000만 달러를 달성하며 언(Earn) 상품 전반의 10배 성장을 이끌었다.

Bitget의 그레이시 첸(Gracy Chen) CEO는 “2025년의 성과는 글로벌 시장에 한곳에서 접근할 수 있을 때 무엇이 가능한지를 보여주는 기록”이라며 “2026년에는 UEX, AI, 컴플라이언스를 핵심 축으로 삼아 더 깊은 유동성과 24시간 전통 금융(TradFi) 접근을 확대하고, 겟에이전트의 산업 내 경쟁력을 유지하는 한편, 보다 강화된 규제 당국과의 소통을 통해 라이선스 확장을 추진할 것”이라고 말했다.

보고서는 향후 2026년을 토큰화 시장에 대한 규제 준수 접근성 확대, AI 기반 실행 워크플로의 고도화, 그리고 다양한 자산군 전반에서 거래·결제·온체인 참여를 아우르는 통합 레이어로서 UEX의 확장에 초점을 맞춘 해로 제시했다.

전체 보고서는 다음 링크에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다.

Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet



언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89967459-cda3-44bc-a3f1-5e2fbff5e0dd