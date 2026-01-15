Bitget 2025 年度回顾：UEX 引领加密货币与传统市场的融合

塞舌尔维多利亚, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 发布其年度回顾报告，回顾 2025 年期间 UEX 模式的拓展进展，在统一、集成的交易体验下，覆盖加密货币、链上市场及代币化传统资产领域。

根据 CoinGlass 发布的《2025 年加密货币衍生品市场年度报告》，Bitget 2025 年衍生品交易量排名第四，总交易额达 8.17 万亿美元，日均交易量为 252 亿美元。 Bitget 在回顾报告中指出，这一表现得益于市场流动性的持续加深与参与者结构的日益多元化。 内部数据显示，机构现货交易额占比从 2025 年 1 月的 39.4% 上升至 12 月的 82%；同期，机构做市商在期货交易量中的份额也从 3% 大幅提升至 60%。

报告亦详细说明了 UEX 如何突破中心化市场的边界。 Bitget Onchain 于 2025 年 4 月上线，截至年底累计交易量已超过 24 亿美元，凭借多链接入各大主流网络，以及专为将市场信号转化为可执行机会而设计的链上工具。 与此同时，代币化金融成为重要的增长垂直领域。 2025 年，Bitget 平台上的代币化股票期货累计交易额超过 150 亿美元；随着股票、指数、大宗商品及外汇等传统金融市场 (TradFi) 的全面上线，日交易量在推出后迅速突破 20 亿美元。

通过与 Ondo Finance 等现实世界资产 (RWA) 发行方的合作，代币化股权交易势头增强。 Bitget 及 Bitget Wallet 为符合条件的非美国用户提供了超过 100 种代币化股票及 ETF 的交易通道。 2025 年 12 月，当相关资产单周现货交易额突破 8,800 万美元时，Bitget 在 Ondo 代币化股票交易活动中占据 73% 的市场份额。

在产品拓展方面，报告重点提及了 AI 与消费支付领域的应用。 GetAgent 在 2025 年用户数突破 50 万，累计完成 200 万次围绕投资组合背景与策略指导的对话。 Bitget Wallet Card 在超过 50 个市场的消费额实现同比增长 28 倍；Stablecoin Earn Plus 上线一个月内总锁仓价值 (TVL) 达到 8,000 万美元，并带动 Earn 产品整体规模扩大十倍。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们在 2025 年取得的进展，充分体现了通过单一平台整合接入全球市场所带来的潜力。 2026 年，Bitget 将聚焦 UEX、AI 与合规三大方向：通过更深的流动性和全天候 TradFi 服务拓展 TradFi 覆盖范围，保持 GetAgent 在行业内的竞争优势，并通过更紧密的监管对话推进牌照扩展。

展望未来，该报告将 2026 年的重点定位于：拓展合规的代币化市场入口，推进由 AI 驱动的执行工作流，并将 UEX 扩展为跨资产类别的交易、支付与链上参与的统一层。

点击此处阅读完整报告。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币，以及涵盖 100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属的 TradFi 市场。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助用户执行交易指令。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LaLiga) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格易受波动影响，并可能出现大幅度的价格变动。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅我司的使用条款。

本公告所配图片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89967459-cda3-44bc-a3f1-5e2fbff5e0dd