Bitget 2025 年度回顧：全景交易所引領加密貨幣與傳統市場的融合

塞舌爾維多利亞, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 已發表年度回顧，闡述其於 2025 年如何以單一統合交易體驗，將全景交易所模式擴展至加密貨幣、鏈上市場及代幣化傳統資產。

根據 CoinGlass 的《2025 年加密貨幣衍生工具市場年度報告》，Bitget 在 2025 年按衍生工具交易量排名第四，錄得總交易量 8.17 萬億美元，日均交易量為 252 億美元。 Bitget 在回顧報告中指出，這份亮眼成績得益於市場流動性愈見深化，以及參與者組成更趨豐富多元。 報告中分享的內部數據顯示，機構投資者的現貨交易量佔比，由 2025 年 1 月的 39.4% 升至 12 月的 82%；同期機構造市商的期貨交易量佔比也從 3% 躍升至 60%。

報告同時詳述 UEX 如何向中心化市場以外的領域拓展。 Bitget Onchain 於 2025 年 4 月推出，至年底累計交易量已突破 24 億美元。此成果建基於其跨主要網絡的多鏈接入支援，以及一系列能將市場訊號轉化為實際機遇的鏈上工具。 與此同時，代幣化金融崛起成為重要的增長支柱。 2025 年，Bitget 的代幣化股票期貨累計交易量突破 150 億美元；而隨著股票、指數、大宗商品及外匯 (FX) 等傳統金融 (TradFi) 市場公開推出，平台的日交易量在短時間內即衝破 20 億美元。

透過與 Ondo Finance 等現實世界資產 (RWA) 發行機構合作，代幣化股權產品發展氣勢強勁。 Bitget 及 Bitget Wallet 透過 Ondo Finance，為美國境外的合資格用戶提供超過 100 種代幣化股票及交易所買賣基金 (ETF) 的交易服務。 2025 年 12 月，Ondo 代幣化股票代幣在一週內的現貨交易量超過 8,800 萬美元，而 Bitget 在此類資產的交易活動中佔據了 73% 的市場份額。

在產品拓展層面，回顧報告重點說明人工智能 (AI) 及消費支付領域的應用成果。 GetAgent 用戶規模在 2025 年突破 50 萬大關，更促成了 200 萬場聚焦投資組合背景及策略指引的對話交流。 Bitget Wallet Card 的消費金額在超過 50 個市場按年錄得 28 倍增長；與此同時，Stablecoin Earn Plus 上線一個月內總鎖定價值即達 8,000 萬美元，並帶動 Earn 產品規模增長十倍。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說道：「我們在 2025 年取得的進展，彰顯將全球市場匯聚於單一平台的成果。 2026 年，Bitget 將聚焦全景交易所、人工智能及合規三大範疇：憑著更深厚的流動性及每天 24 小時全天候傳統金融服務拓展傳統金融市場接入，維持 GetAgent 在行內的競爭優勢，並透過加強監管對話來擴大牌照規模。」

展望未來，報告將 2026 年的發展方向定為：拓展代幣化市場的合規准入、推進人工智能驅動的交易執行流程，並將全景交易所擴展為跨資產類別的交易、支付與鏈上參與統一平台。

要閱讀整份報告，請瀏覽此處。

