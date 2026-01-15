Kokkulepe parvlaev Regula kasutamiseks asenduslaevana kuni 2028.aasta lõpuni

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi: “Ministeerium“) ja OÜ TS Laevad (edaspidi: „TS Laevad“) sõlmisid riigihanke tulemusena 10.09.2024 sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu seitsmeaastaseks perioodiks algusega 01.10.2026.

Vastava lepingu kohaselt osutab TS Laevad ajavahemikul 01.10.2026 – 30.09.2033 Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel sõitjateveo teenust nelja TS Laevadele kuulava parvlaevaga ning täiendavalt ühe riigile kuuluva parvlaevaga. Sama lepingu kohaselt on TS Laevadel kohustus tagada riigile kuuluva parvlaeva asenduslaev, kui see ei valmi 01.10.2026.

13.01.2026 sõlmisid Ministeerium ja TS Laevad lepingu muudatuse, mille kohaselt kasutatakse riigile kuuluva parvlaeva asemel kuni 31.12.2028 TS Laevadele kuuluvat parvlaeva Regula. Vastavalt muudatuskokkuleppele teeb Regula perioodil 01.10.2026 – 31.12.2028 kuni 800 reisi aastas. Ministeerium tasub Regula kasutamise eest igal aastal täiendavat fikseeritud tasu ja muutuvtasu, millele lisandub reisitasu komponent. Ministeeriumil on õigus pikendada Regula kasutusperioodi kolme kuu võrra ehk kuni 31.03.2029.

Parvlaev Regula kasutamisega seotud kulud ja investeeringud, sh oodatav tootlus, on kaetud lepingu muudatusega kokku lepitud täiendava tasuga.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kommenteeris: „TS Laevadele ja laiemalt Tallinna Sadama investoritele on lepingumuudatus positiivse mõjuga, kuna võimaldab pikendada parvlaev Regula kasutust kuni 2028.a lõpuni, millega kaasneb stabiilne tulu ning varade tootlus.“

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

