Sampo Oyj, pörssitiedote, 15.1.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 14.1.2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 14.1.2026 seuraavasti:

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot Yhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta* Markkinapaikka (MIC-koodi) 3 153 9,84 AQEU 128 695 9,84 CEUX 32 937 9,84 TQEX 168 633 9,85 XHEL YHTEENSÄ 333 418 9,85

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Sampo ilmoitti 5.11.2025 enintään 150 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 6.11.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 11 636 570 Sammon A-osaketta, mikä on 0,44 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley





Lisätiedot:

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

Lontoon pörssi

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com

Liite