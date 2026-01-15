El Índice Global del Ecosistema de Emprendimiento Digital revela una marcada brecha entre la preparación digital y la capacidad de escalamiento

VIENA, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Vienna Institute for Global Studies (VIGS - Instituto de Viena para Estudios Globales), un instituto de investigación independiente e interdisciplinario con sede en Viena, publicó el Informe 2026 del Índice Global del Ecosistema de Emprendimiento Digital (DEE Index), que ofrece una de las evaluaciones globales más completas hasta la fecha sobre cómo la digitalización se traduce en resultados emprendedores y económicos en 170 economías.

Los resultados apuntan a un cambio crítico en el panorama global de la innovación. Si bien la infraestructura digital, la conectividad y las competencias digitales básicas se han expandido rápidamente en todo el mundo, la capacidad de los países para convertir estas bases en actividad emprendedora escalable sigue siendo desigual, lo que genera una brecha creciente entre la preparación digital y el impacto económico.

El Índice DEE, que cubre el período de 2017 a 2022, mide la interacción sistémica entre la infraestructura digital, las plataformas, las instituciones y la agencia emprendedora. El informe concluye que, aunque las capacidades digitales globales han mejorado de forma notable, el escalamiento de startups, el acceso al financiamiento de capital de riesgo y la comercialización de la innovación continúan rezagados. Como resultado, el escalamiento emprendedor ha surgido como el principal cuello de botella estructural de la economía digital global.

Las economías de altos ingresos como Estados Unidos, Dinamarca y el Reino Unido lideran los rankings globales, beneficiándose de ecosistemas equilibrados que combinan instituciones sólidas, mercados de capital profundos y plataformas digitales maduras. Al mismo tiempo, varias regiones emergentes, incluidas África Subsahariana y Asia Central, registraron el crecimiento relativo más rápido, impulsado por inversiones fundamentales en conectividad y habilidades digitales.

“Estamos en un punto de inflexión de la economía digital global”, afirmó el Prof. Dr. Zoltán Ács, director del Vienna Institute for Global Studies. “El acceso digital ya no es la principal limitación El verdadero desafío es habilitar el emprendimiento, en particular el escalamiento, el financiamiento y la coordinación institucional, de modo que la preparación digital se pueda transformar en valor económico”.

El informe insta a los responsables de la formulación de políticas públicas, inversionistas y líderes de ecosistemas a cambiar el enfoque de la expansión del acceso hacia el fortalecimiento del financiamiento de capital de riesgo, el talento emprendedor y los ecosistemas de innovación basados en plataformas. Sin intervenciones específicas, es probable que la brecha entre la capacidad digital y el impacto emprendedor continúe ampliándose.

El Índice del Ecosistema de Emprendimiento Digital – Informe Global completo está disponible aquí.

Acerca del Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

VIGS (Instituto de Viena para Estudios Globales), es un instituto de investigación independiente e interdisciplinario especializado en ecosistemas emprendedores, relaciones internacionales, geopolítica y bienestar. VIGS produce análisis basados en datos para respaldar políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas en todo el mundo.

Contacto:

Naomi Besedes

vigs@vigsinstitute.at

+436648463928

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c767208d-2682-41a7-8689-8b50f295740d/es