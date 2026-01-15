L’indice mondial de l’écosystème de l’entrepreneuriat numérique révèle un écart important entre la préparation numérique et la capacité de développement

VIENNE, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Vienna Institute for Global Studies (VIGS), un institut de recherche interdisciplinaire indépendant basé à Vienne, a publié le 2026 Global Digital Entrepreneurship Ecosystem Index Report (rapport 2026 de l’Indice mondial de l’écosystème de l’entrepreneuriat numérique). Ce rapport offre l’une des évaluations mondiales les plus complètes à ce jour de la manière dont la numérisation se traduit en résultats entrepreneuriaux et économiques dans 170 économies.

Les conclusions mettent en évidence une transformation majeure du paysage mondial de l’innovation. Si l’infrastructure numérique, la connectivité et les compétences numériques de base se sont rapidement développées à l’échelle mondiale, la capacité des pays à transformer ces fondements en une activité entrepreneuriale à grande échelle reste inégale, creusant l’écart entre la maturité numérique et l’impact économique.





L’indice DEE, qui couvre la période 2017-2022, mesure l’interaction systémique entre l’infrastructure numérique, les plateformes, les institutions et l’action entrepreneuriale. Le rapport constate que, si les capacités numériques mondiales se sont nettement améliorées, le développement des start-up, l’accès au financement de capital-risque et la commercialisation des innovations restent insuffisants. La croissance entrepreneuriale constitue donc le principal frein structurel à l’économie numérique mondiale.

Les économies à revenu élevé, comme les États-Unis, le Danemark et le Royaume-Uni, dominent le classement mondial grâce à des écosystèmes équilibrés associant des institutions solides, des marchés de capitaux profonds et des plateformes numériques matures. Parallèlement, plusieurs régions émergentes, comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie centrale, ont enregistré la croissance relative la plus rapide, grâce à des investissements fondamentaux dans la connectivité et les compétences numériques.

« Nous sommes à un tournant de l’économie numérique mondiale », a déclaré Zoltán Ács, professeur et directeur du Vienna Institute for Global Studies. « L’accès au numérique n’est plus le principal obstacle. Le véritable défi consiste à favoriser l’entrepreneuriat, notamment le développement, le financement et la coordination institutionnelle, afin que la préparation numérique se traduise en valeur économique. »

Le rapport invite les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs de l’écosystème à privilégier le renforcement du financement des entreprises, le développement des talents entrepreneuriaux et la mise en place d’écosystèmes d’innovation basés sur des plateformes numériques plutôt que l’élargissement de l’accès. Sans interventions ciblées, le fossé entre les compétences numériques et l’impact entrepreneurial risque de se creuser davantage.

Le rapport complet « Digital Entrepreneurship Ecosystem Index – Global Report » est disponible ici.

À propos du Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

Le VIGS est un institut de recherche interdisciplinaire indépendant et spécialisé dans les écosystèmes entrepreneuriaux, les relations internationales, la géopolitique et le bien-être. Il produit des analyses fondées sur les données afin d’éclairer les décisions politiques et stratégiques à l’échelle mondiale.

