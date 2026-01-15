מדד האקוסיסטם של היזמות הדיגיטלית העולמית חושף פער בולט בין מוכנות דיגיטלית ליכולת צמיחה

וינה, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

מכון וינה ללימודים גלובליים (VIGS), מכון מחקר עצמאי ובינתחומי שבסיסו בווינה, פרסם את 2026 Global Digital Entrepreneurship Ecosystem Index Reportt, דו"ח המציע אחת ההערכות הגלובליות המקיפות ביותר עד כה לגבי האופן שבו דיגיטציה מתורגמת לתוצאות יזמיות וכלכליות ב-170 כלכלות.

הממצאים מצביעים על שינוי קריטי בנוף החדשנות העולמי. בעוד שתשתיות דיגיטליות, קישוריות ומיומנויות דיגיטליות בסיסיות התרחבו במהירות בכל רחבי העולם, יכולתן של מדינות להמיר את היסודות הללו לפעילות יזמית ניתנת להרחבה נותרה לא אחידה - ויוצרת פער הולך וגדל בין מוכנות דיגיטלית להשפעה כלכלית.





מדד ה-DEE, המכסה את התקופה שבין 2017 ל-2022, מודד את האינטראקציה המערכתית בין תשתיות, פלטפורמות, מוסדות וסוכנויות יזמיות דיגיטליות. הדו"ח מצא כי למרות שהיכולות הדיגיטליות הגלובליות השתפרו באופן ניכר, הגידול בכמות חברות הזנק, והגישה למימון הון סיכון ומסחור החדשנות ממשיכים לפגר. כתוצאה מכך, הגידול היזמי התגלה כצוואר הבקבוק המבני העיקרי של הכלכלה הדיגיטלית העולמית.

כלכלות בעלות הכנסה גבוהה כמו ארצות הברית, דנמרק ובריטניה מובילות את הדירוג העולמי, ונהנות מאקוסיסטם מאוזן המשלב מוסדות חזקים, שוקי הון עמוקים ופלטפורמות דיגיטליות בוגרות. במקביל, מספר אזורים מתעוררים - כולל אפריקה שמדרום לסהרה ומרכז אסיה - רשמו את הצמיחה היחסית המהירה ביותר, המונעת על ידי השקעות בסיסיות בקישוריות ובמיומנויות דיגיטליות.

"אנו נמצאים בנקודת מפנה בכלכלה הדיגיטלית העולמית", אמר פרופ' ד"ר זולטן אץ' (Zoltán Ács), מנהל מכון וינה ללימודים גלובליים. "גישה דיגיטלית אינה עוד המגבלה העיקרית. האתגר האמיתי הוא לאפשר יזמות - במיוחד הרחבה, פיננסים ותיאום מוסדי - כך שניתן יהיה להפוך את המוכנות הדיגיטלית לערך כלכלי".

הדו"ח קורא לקובעי מדיניות, משקיעים ומובילים בכל אקוסיסטם להעביר את המיקוד מהרחבת הגישה לחיזוק של המימון באמצעות הון סיכון, קידום כישרונות יזמיים ובניית אקוסיסטם חדשני המבוסס על פלטפורמות. ללא התערבויות ממוקדות, הפער בין יכולת דיגיטלית להשפעה יזמית צפוי להתרחב עוד יותר.

