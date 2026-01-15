グローバルデジタル起業家エコシステム指数、デジタル対応力と拡大能力の顕著な格差を明らかにする

ウィーン発, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ウィーンに拠点を置く独立系学際研究機関であるウィーン・インスティテュート・フォー・グローバル・スタディーズ (Vienna Institute for Global Studies、VIGS) は、「2026年グローバルデジタル起業家エコシステム指数レポート (2026 Global Digital Entrepreneurship Ecosystem Index Report)」を発表した。同レポートは、170の経済圏において、デジタル化が起業活動と経済的成果にどう結びつくかを評価した、現時点で最も包括的なグローバル評価の一つである。

調査結果は、世界中のイノベーション環境における重大な変化を示している。 デジタルインフラ、接続性、基礎的なデジタルスキルは世界中で急速に拡大してきたが、これらの基盤を拡張可能な起業活動へと転換する各国の能力には依然として格差があり、デジタル対応力と経済効果の間のギャップが拡大しつつある。





2017年から2022年までの期間を対象とするDEE指数は、デジタルインフラ、プラットフォーム、制度、起業家精神の間の体系的な相互作用を測定している。 同レポートは、世界中のデジタル能力は著しく向上したものの、スタートアップの拡大、ベンチャー資金へのアクセス、イノベーションの商業化は依然として後れを取っていると指摘している。 その結果、起業家による事業拡大が、世界のデジタル経済における主要な構造的ボトルネックとして浮上した。

米国、デンマーク、英国などの高所得経済圏がグローバルランキングをリードしており、強健な制度、深い資本市場、成熟したデジタルプラットフォームを組み合わせた、バランスの取れたエコシステムの恩恵を受けている。 同時に、サハラ以南アフリカや中央アジアを含む新興地域では、接続性とデジタルスキルへの基盤投資が牽引役となり、最も急速な相対的成長を記録した。

ウィーン・インスティテュート・フォー・グローバル・スタディーズのゾルタン・アックス教授・博士 (Prof. Dr. Zoltán Ács) は次のように述べている。「私たちは、グローバルデジタル経済の転換点に立っています。 デジタルアクセスは、もはや主要な制約要因ではなくなりました。 真の課題は、デジタル対応力を経済的価値へと転換させられるように、特に事業拡大、資金調達、制度的調整の点で、起業家精神を活性化させることです。」

同レポートは、政策立案者、投資家、エコシステムリーダーに対し、アクセスの拡大から、ベンチャーファイナンス、起業家人材、プラットフォーム型イノベーションエコシステムの強化へと、焦点を移すよう求めている。 的を絞った介入がなければ、デジタル能力と起業家精神の影響力の間の格差は、さらに拡大する可能性が高い。

デジタル起業家エコシステム指数 － グローバルレポート (Digital Entrepreneurship Ecosystem Index – Global Report) の全文はこちらから入手可能。

ウィーン・インスティテュート・フォー・グローバル・スタディーズ (VIGS) について

VIGSは、起業家エコシステム、国際関係、地政学、ウェルビーイングを専門とする独立系学際研究機関である。 VIGSはデータに基づく洞察を生み出し、世界中でエビデンスに基づく政策と戦略的意思決定を支援している。

