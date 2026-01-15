Indeks ekosistem keusahawanan digital global mendedahkan jurang ketara antara kesediaan digital dan keupayaan penskalaan

VIENNA, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vienna Institute for Global Studies (VIGS), sebuah institut penyelidikan antara disiplin bebas yang berpangkalan di Vienna, telah menerbitkan Laporan Indeks Ekosistem Keusahawanan Digital Global 2026, yang menyediakan salah satu penilaian global paling komprehensif setakat ini tentang cara pendigitalan diterjemahkan kepada hasil keusahawanan dan ekonomi merentasi 170 ekonomi.

Dapatan ini menandakan perubahan kritikal dalam landskap inovasi global. Walaupun infrastruktur digital, ketersambungan dan kemahiran digital asas telah berkembang pesat di seluruh dunia, keupayaan negara untuk menukar asas-asas ini kepada aktiviti keusahawanan yang berskala masih tidak sekata — mewujudkan jurang yang semakin melebar di antara kesediaan digital dan impak ekonomi.





Indeks DEE, yang meliputi tempoh dari 2017 hingga 2022, mengukur interaksi sistemik antara infrastruktur digital, platform, institusi dan keupayaan keusahawanan. Laporan itu mendapati bahawa walaupun keupayaan digital global telah bertambah baik dengan ketara, penskalaan syarikat pemula, akses kepada pembiayaan usaha niaga dan pengkomersialan inovasi masih terus ketinggalan. Akibatnya, penskalaan keusahawanan telah muncul sebagai kekangan struktur utama bagi ekonomi digital global.

Ekonomi berpendapatan tinggi seperti Amerika Syarikat, Denmark dan United Kingdom mendahului kedudukan global, disokong oleh ekosistem seimbang yang menggabungkan institusi yang kukuh, pasaran modal yang mendalam serta platform digital yang matang. Pada masa yang sama, wilayah sedang pesat membangun — termasuk Afrika Sub-Sahara dan Asia Tengah — mencatatkan pertumbuhan relatif terpantas, yang didorong oleh pelaburan asas dalam ketersambungan dan kemahiran digital.

“Kita berada di titik perubahan dalam ekonomi digital global,” kata Prof. Dr. Zoltán Ács, Pengarah Vienna Institute for Global Studies. "Akses digital bukan lagi kekangan utama. Cabaran sebenar adalah untuk membolehkan keusahawanan — terutamanya penskalaan, kewangan dan penyelarasan institusi — supaya kesediaan digital dapat diubah menjadi nilai ekonomi.”

Laporan ini menyeru pembuat dasar, pelabur dan pemimpin ekosistem untuk mengalihkan tumpuan daripada memperluas akses kepada pengukuhan pembiayaan usaha niaga, bakat keusahawanan dan ekosistem inovasi berasaskan platform. Tanpa campur tangan yang bersasar, jurang antara keupayaan digital dan impak keusahawanan berkemungkinan akan terus melebar.

