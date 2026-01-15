全球数字创业生态系统指数揭示：数字就绪度与规模化能力之间存在显著鸿沟

维也纳, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于维也纳的独立跨学科研究机构 Vienna Institute for Global Studies (VIGS) 发布了《2026 年全球数字创业生态系统指数报告》。该报告对数字化在全球 170 个经济体中如何转化为创业和经济成果进行了深入研究，提供了迄今最为全面的全球评估之一。

研究结果显示，全球创新格局正经历一场关键性的转变。 尽管全球数字基础设施、网络连接和基础数字技能快速扩展，各国将这些基础转化为可规模化创业活动的能力仍然参差不齐，从而导致数字就绪度与经济影响力之间的差距不断拉大。





DEE 指数覆盖 2017 至 2022 年期间的数据，用于衡量数字基础设施、平台、制度与创业主体之间的系统性互动。 报告显示，尽管全球数字能力已有显著提升，但初创企业规模化、风险融资可得性以及创新成果商业化等方面仍明显滞后。 因此，创业企业规模化已成为全球数字经济的主要结构性瓶颈。

美国、丹麦和英国等高收入经济体在全球排名中名列前茅，这得益于其均衡的生态系统——强有力的制度体系、深厚的资本市场以及成熟的数字平台互相支撑。 与此同时，撒哈拉以南非洲和中亚等多个新兴地区凭借对网络连接和数字技能的基础性投资，实现了最快的相对增长。

Vienna Institute for Global Studies 院长 Zoltán Ács 教授表示：“全球数字经济正处于关键转折点。 如今，数字接入已不再是主要制约因素。 真正的挑战在于赋能创业——尤其是企业规模化、融资及制度协调——以便将数字就绪度转化为实际的经济价值。”

报告呼吁政策制定者、投资者及生态系统领导者，将关注重点从扩大数字接入转向强化风险融资、创业人才培养以及基于平台的创新生态系统建设。 若不采取针对性干预措施，数字能力与创业影响力之间的差距很可能进一步拉大。

完整的《数字创业生态系统指数——全球报告》可在此获取。

关于 Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

VIGS 是一家独立的跨学科研究机构，专注于创业生态系统、国际关系、地缘政治及社会福祉研究。 VIGS 通过数据驱动的洞见，为全球的政策制定与战略决策提供有力支持。

