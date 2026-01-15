全球數碼創業生態系統指數顯示，數碼就緒度與擴展能力之間有明顯差距

維也納, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vienna Institute for Global Studies (VIGS) 作為扎根維也納的獨立跨學科研究機構，正式發佈《2026 年全球數碼創業生態系統指數報告》，報告深入剖析數碼化如何驅動全球 170 個經濟體的創業與經濟成果，堪稱至今最全面的全球評估之一。

研究結果顯示，全球創新格局正迎來關鍵轉變。 儘管數碼基礎建設、網絡連結與基礎數碼技能在全球快速普及，各國將這些根基轉化為可規模化創業活動的能力卻依然不均，導致數碼就緒度與經濟影響力之間的落差持續擴闊。





數碼創業生態系統 (DEE) 指數涵蓋 2017 至 2022 年，旨在測量數碼基礎設施、平台、機構與創業動能之間的系統性互動關係。 報告指出，雖然全球數碼能力明顯進步，但初創規模擴展、創業融資渠道以及創新商業化方面依然滯後。 因此，創業規模化已成為全球數碼經濟的主要結構性樽頸位。

美國、丹麥及英國等高收入經濟體在全球排行榜中名列前茅，其優勢源自於強健機構、深厚資本市場與成熟數碼平台三者共融的均衡生態系統。 與此同時，撒哈拉以南非洲及中亞等新興地區，憑著對網絡連結及數碼技能的基礎投資，錄得最快速的相對增長。

Vienna Institute for Global Studies 所長 Zoltán Ács 教授博士表示：「全球數碼經濟正處於轉捩點。 數碼存取已非主要限制。 真正難題在於推動創業，尤其是規模化、融資及機構協調，讓數碼就緒度得以轉化為經濟價值。」

報告呼籲政策制訂者、投資者及生態系統領袖，將重點由擴展數碼接入轉向加強風險融資、創業人才及以平台為本的創新生態系統。 若無針對性的介入措施，數碼能力與創業影響力之間的落差很可能進一步擴大。

《數碼創業生態系統指數——全球報告》全文可於此處查閱。

關於 Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

VIGS 是獨立的跨學科研究機構，其專業領域涵蓋創業生態系統、國際關係、地緣政治及福祉。 VIGS 提供數據驅動的洞察分析，旨在支持全球基於實證的政策制訂及策略決策。

聯絡人

Naomi Besedes

vigs@vigsinstitute.at

+436648463928

此公告隨附的照片可在以下網址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c767208d-2682-41a7-8689-8b50f295740d