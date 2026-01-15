Devenu le pure player mondial de l'électrification, Nexans annonce une nouvelle organisation de son comité exécutif

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, 15 Janvier, 2026 – Nexans annonce une nouvelle organisation, effective au 15 janvier 2026, sous la direction de Julien Hueber, Directeur Général. Cette transformation est essentielle pour faire évoluer le modèle opérationnel du Groupe par la croissance et la compétitivité, permettant ainsi à Nexans d'intensifier sa trajectoire afin de relever les défis d'un marché en pleine mutation. Ces changements permettront également au Groupe de mieux répondre aux attentes de ses clients sur l'ensemble de ses marchés.

Composé de 13 membres, le nouveau Comité Exécutif est conçu pour favoriser le succès collectif, simplifier les opérations industrielles et ancrer une culture d’excellence à travers le Groupe. Cette équipe de direction se concentre sur la dynamisation de la force commerciale de Nexans et l'optimisation de la performance industrielle, tout en pilotant l'efficacité opérationnelle et l'expansion par des opérations de fusion-acquisition.

Composition détaillée du Comité Exécutif :

Julien Hueber, Directeur Général.

Fonctions Groupe :

Vincent Piquet, Directeur Financier ;

Nino Cusimano, Secrétaire Général et Directeur du Développement ;

Guillaume Eymery, Directeur de la Stratégie et des Achats ;

Séverine Grosjean, Directrice des Ressources Humaines et ESG.

Régions :

Vijay Mahadevan, Directeur Général Exécutif Europe ;

Luis Ernesto Silva, Directeur Général Amérique du Sud ;

Atilla Kurtis, Directeur Général Moyen-Orient et Afrique ;

Tim King, Directeur Général Amérique du Nord ;

Vincent Dessale, Directeur Général APAC.

Fonctions Business & Opérations :

Pascal Radue, Senior Executive Vice President PWR-Transmission ;

Vincent Dessale, Chief Executive Markets & Commercial Officer ;

Elena Fedotova, Chief Business Development Officer Data center & Grid & Connect large projects ;

Vijay Mahadevan (par intérim), Chief Operations Officer.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « Nexans est solidement positionné comme le pure player mondial de l’électrification et un leader de l’industrie. C’est le moment idéal pour renforcer encore Nexans. Plus fort dans le développement commercial. Plus fort en compétitivité. Plus fort en agilité. C’est le moment de mutualiser nos forces et de faire évoluer notre modèle pour nous déployer sur de nouvelles zones géographiques et de nouveaux segments verticaux. »

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Maellys Leostic

maellys.leostic @nexans.com







Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Relations investisseurs







Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com





Pièce jointe