ALSTOM S.A : En Allemagne, Alstom va fournir 26 trains Coradia Max supplémentaires au Land de Bade-Wurtemberg

Cette extension de la flotte augmentera la capacité et la durabilité des transports régionaux du Bade-Wurtemberg

Un contrat d’une valeur d’environ 500 millions d’euros, incluant la maintenance et l’entretien pendant près de 30 ans

Les trains régionaux Coradia Max offrent une mobilité respectueuse du climat, avec davantage de confort, des liaisons plus fréquentes et plus rapides pour les passagers.





15 janvier 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un contrat pour la livraison de 26 trains à deux niveaux supplémentaires de type Coradia Max à la Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW). La commande comprend également la maintenance des trains jusqu’à la fin 2055. La valeur de cette commande pour les 26 trains supplémentaires et le contrat de service complet à long terme s’élève à environ 500 millions d’euros1. La livraison des trains est prévue entre le milieu et la fin de l’année 2028.

Cette commande s’inscrit dans le cadre des levées d’options prévues dans le contrat signé en mai 2022 pour la fourniture de 130 trains Coradia Max et des services de maintenance et d’entretien FlexCare Perform associés. Le contrat prévoyait alors la possibilité de commander jusqu’à 100 trains supplémentaires.

Winfried Hermann, ministre des Transports du Land de Bade-Wurtemberg, a déclaré : « Nous investissons au total environ 3 milliards d’euros dans 156 trains Coradia Max ultramodernes et confortables. Cela nous positionne à l’avant-garde en Allemagne avec de nombreux nouveaux trains performants. Nous développons des capacités permettant de répondre à la forte demande des passagers ces dernières années. Cet accroissement de capacité sera fort utile sur les lignes où les trains sont déjà pleins aujourd’hui. Un confort accru garantira que les passagers se sentiront à l’aise à bord de nos trains. Grâce à ces trains, nous serons en mesure d’améliorer considérablement les services de transport locaux et régionaux, en particulier après la mise en service du nœud ferroviaire « Stuttgart 21 ». Nous avons veillé à ce que ces trains très puissants, dotés d’une vitesse de pointe élevée, soient néanmoins économes en énergie. Le Bade-Wurtemberg est un pionnier en matière de mobilité ferroviaire durable et respectueuse de l’environnement. Nous accordons une grande importance au fait d’offrir des trains de grande qualité. »

Tim Dawidowsky, président de la région Europe centrale et du nord chez Alstom, a déclaré: « Nous sommes fiers de pouvoir ajouter un nouveau chapitre à notre coopération avec le Land de Bade-Wurtemberg. L’extension de la flotte Coradia Max offrira aux passagers encore plus de capacité, de confort et de vitesse dans les transports régionaux. En tant que partenaire pour la maintenance et l’entretien à long terme, nous contribuerons de manière décisive au fonctionnement fiable de ces trains pendant les décennies à venir. »

Mise en service progressive à partir de 2026

Les trains à deux niveaux seront mis en service à partir de décembre 2026 et seront progressivement utilisés sur différentes lignes du Bade-Wurtemberg. Ils seront mis à la disposition des compagnies ferroviaires DB Regio Baden-Württemberg et Arverio sur les lots 1 et 2 du réseau ferré 35 (Stuttgart-Bodensee-Netz) et à l’avenir, circuleront sur différentes lignes « Regionalexpress » et « Metropolexpress ».

Avec une vitesse maximale de 200 km/h, le train Coradia Max pour le Bade-Wurtemberg offre l’expérience de voyage la plus rapide du transport régional allemand. Ces trains de quatre voitures se composent de deux voitures de d’extrémité à deux niveaux et de deux voitures intermédiaires à un seul niveau, avec un total de 380 sièges. Ils ont une longueur de 106 mètres et peuvent circuler en unités multiples. Une climatisation puissante, une connexion Wi-Fi gratuite, des installations de recharge pour téléphones et ordinateurs portables ainsi que des liseuses individuelles contribuent à rendre le voyage plus agréable.

Confort élevé, vitesse maximale et efficacité énergétique

De plus, des salons ainsi que des compartiments de conférence et des salles familiales garantissent un haut niveau de confort pour tous les besoins des passagers, tandis que de spacieux compartiments polyvalents offrent de la place pour les bagages volumineux, les poussettes et les vélos. De larges portes à un seul battant permettent d’entrer et de sortir rapidement. Les trains sont conçus pour être accessibles aux voyageurs à mobilité réduite. Par exemple, les seuils de portes permettent un accès de plain-pied depuis un quai standard d’une hauteur de 760 mm au-dessus des voies. Pour les gares dont la hauteur des quais varie, les voitures sont équipées de plateformes élévatrices pour les passagers en fauteuil roulant. Les trains sont également équipés d’une technologie moderne de signalisation et d’automatisation dans le cadre du projet phare « Digitaler Knoten Stuttgart » (DKS), le premier nœud ferroviaire numérisé d’Allemagne. Les trains circuleront dans les couleurs bien connues de bwegt, à savoir le blanc, le jaune et le noir.

Le train régional à grande capacité Coradia Max est une rame automotrice électrique ultramoderne et performante, d’une vitesse maximale de 200 km/h, destinée au marché des trains à deux niveaux. Le train offre une accessibilité optimisée grâce à un plancher bas et une architecture mixte avec des voitures à un et deux niveaux. Il présente une approche très modulaire composée de trains de trois à six voitures, avec une conception opérationnelle rentable, et un système de traction qui permet au train de fonctionner sur tous les principaux systèmes d’alimentation électrique européens. Plus de 500 trains Coradia Max ont été commandés en Europe.

Alstom est le leader du marché des services ferroviaires, accompagnant ses clients durant toute la durée de vie de leurs actifs avec le plus large portefeuille de solutions de services flexibles. Les services de maintenance FlexCare Perform d’Alstom sont adaptés aux besoins clients et aux exigences opérationnelles, du support technique avec fourniture de pièces détachées à la maintenance entièrement externalisée. Alstom maintient plus de 36 000 véhicules dans le monde et est un partenaire de confiance aussi bien pour les actifs ferroviaires Alstom que non-Alstom.

ALSTOM™, Coradia Max™ et FlexCare Perform™ sont des marques déposées du groupe Alstom.





1 Cette commande a été enregistrée au 3e trimestre de l’exercice 2025/2026 d’Alstom. Elle fait partie des trois commandes mentionnées dans la Note aux investisseurs publiée le 5 janvier 2026 (« Alstom remporte trois contrats pour un montant total d’environ 2,5 milliards d’euros »).

