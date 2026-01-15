Quadient reconnue Leader dans la SPARK Matrix™ de QKS Group dédiée aux solutions de facturation électronique

QKS Group positionne Quadient parmi les acteurs les plus performants en matière d’excellence technologique, de conformité réglementaire et d’impact sur les entreprises



Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, a été reconnue Leader dans le rapport 2025 SPARK Matrix™ : E-Invoicing Solutions, publié par le cabinet indépendant d’analyse et de conseil QKS Group. Le rapport positionne Quadient dans le segment supérieur du quadrant, mettant en avant l’excellence de sa technologie, l’impact concret pour ses clients et sa forte préparation aux exigences réglementaires. Ce positionnement, à la fois sélectif et prestigieux, place Quadient parmi les leaders technologiques mondiaux.

Selon l’analyse de QKS Group, Quadient se distingue par une architecture capable de gérer des volumes élevés d’échanges de factures dans des environnements multi-formats et multi-régionaux. Le rapport met en avant la maturité de ses capacités d’interopérabilité et la solidité de ses cadres de conformité, permettant aux entreprises d’opérer sereinement au sein d’écosystèmes réglementaires complexes et en constante évolution (incluant les normes EN 16931, Factur-X, PEPPOL), tant au niveau national qu’européen.

Au-delà de la conformité, QKS met en avant les atouts de Quadient en matière d’orchestration de bout en bout des processus, permettant aux entreprises de centraliser, au sein d’une plateforme unifiée, la création, la validation, la transmission, le suivi et l’archivage des factures. Cette intégration contribue à réduire les tâches manuelles, à limiter les risques d’audit et à accélérer la mise en conformité, autant de priorités clés pour les entreprises engagées dans des projets de modernisation financière à grande échelle.

Selon Hetansh Shah, analyste chez QKS Group, « Quadient se distingue sur le marché français de la facturation électronique en intégrant directement les fonctionnalités de sa plateforme agréée Serensia by Quadient dans sa suite complète d’automatisation financière. En combinant sa conformité réglementaire avec une extraction de données avancée pilotée par l’IA, capable de transformer les flux PDF existants pour les rendre conformes à la norme EN16931, Quadient offre aux entreprises françaises une migration fluide avant l’entrée en vigueur de la réforme en septembre 2026. Leur stratégie, qui positionne la facturation électronique comme un “socle de conformité” unique couvrant les processus clients et fournisseurs, assure non seulement le respect strict des règles B2G et B2B, mais permet aussi aux entreprises de profiter d’une interopérabilité complète au sein de l’écosystème européen. La plateforme de Quadient améliore la productivité, les flux de trésorerie et la conformité grâce à une gestion complète du cycle de vie, un suivi en temps réel, des intégrations ERP telles que SAP et Sage et des flux de travail automatisés.»

Le 11 décembre, Serensia by Quadient a obtenu son agrément définitif par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Acquise par Quadient au printemps 2025, la plateforme Serensia est d’ores et déjà appelée à traiter plus de 250 millions de factures par an dans le cadre de la réforme de la facturation électronique d'ici septembre 2026.

« La reconnaissance de Quadient, par le Groupe QKS, comme leader mondial de la facturation électronique souligne l'importance stratégique de notre plateforme d'automatisation digitale, à un moment charnière pour les entreprises alors aue les changements réglementaires bouleversent les marchés. Cette reconnaissance confirme la pertinence de notre stratégie de conformité et la robustesse de la plateforme nouvelle génération de Quadient, a déclaré Geoffrey Godet, DG de Quadient. « Elle confirme également la valeur stratégique de l'investissement réalisé l'an dernier avec l'acquisition de Serensia, qui est depuis devenue l'une des premières plateformes françaises à obtenir l’accréditation complète. Avec la mise en œuvre des obligations de conformité dans de nombreux pays, à commencer par la réforme française en septembre prochain, Quadient est idéalement positionnée pour accompagner les entreprises à moderniser leurs opérations financières. Ceci nous permettra également d’accélérer la croissance de notre chiffre d'affaires sur ce marché. »

Les solutions de facturation électronique de Quadient font partie de sa plateforme d’automatisation digitale qui propose à la fois la création de documents, la gestion des communications et des processus financiers. Pensée pour les PME comme pour les grandes entreprises, la plateforme prend en charge les formats de facturation structurés, intègre des règles de validation automatisées, s’appuie sur des réseaux d’interopérabilité certifiés et se connecte facilement aux principaux ERP du marché.

Pour accéder gratuitement au rapport SPARK Matrix™ de QKS Group (anglais seulement), rendez-vous sur : www.quadient.com/fr/resources/quadient-spark-matrix-facturation-electronique-2025.

À propos de QKS Group

QKS Group, anciennement Quadrant Knowledge Solutions, est un cabinet mondial de conseil et de recherche de premier plan. Il se consacre à accompagner les innovateurs technologiques dans l’accélération de leur croissance et à aider les entreprises adoptant des technologies à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

