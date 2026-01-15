Lanseringen av Pacera: Ett nytt företag som stärker ekonomifunktionen

Idag lanseras Pacera, ett nytt mjukvaruföretag skapat för att modernisera hur ekonomifunktioner arbetar. Pacera bildas genom sammanslagningen av tre välkända nordiska lösningar inom finansiella processer: Aico för automatisering av bokslut, AARO för koncernkonsolidering och Mercur för budget, prognos och analys.

Genom att förena deras styrkor i ett och samma företag, en gemensam vision och en pålitlig källa till finansiella data, skapar Pacera förutsättningar för ett mer sammanhållet, skalbart och intelligent arbetssätt genom hela den ekonomiska processen.

Med stöd av gemensam datahantering, AI-drivna insikter och beprövade arbetsmetoder ger Pacera ekonomiavdelningar möjlighet att arbeta snabbare, fatta mer välgrundade beslut och utveckla verksamheten baserat på robust och intelligent databehandling i varje steg.

I Sverige har AARO och Mercur en särskilt stark förankring. Under mer än 35 respektive 50 år har de varit centrala verktyg i ekonomiavdelningens dagliga arbete. Tillsammans med den något nyare aktören Aico, har de hjälpt ekonomiavdelningar att automatisera bokslut och regelefterlevnad, hantera konsolidering och koncernrapportering samt förenkla planering och analys.

Nu kommer de verkar de under namnen AARO by Pacera, Aico by Pacera och Mercur by Pacera. Varje produkt behåller sin specialistinriktning, men stärks samtidigt av gemensam innovation, en enhetlig datastruktur och en gemensam strategisk utvecklingsplan.

En ny era av precision och tillförlitlighet för ekonomifunktionen

"Pacera är byggt för ekonomiavdelningar som behöver tydlighet och trygghet i sina data", säger Michael Teixeira, VD för Pacera. "Ekonomifunktionen står under hård press att agera snabbare och fatta beslut med högre precision. De behöver intelligent automation som fungerar, skalbara lösningar som passar deras organisation och en enda källa till sanningen som de vet att de kan lita på. Pacera finns till för att leverera just detta."

Ett företag med en gemensam riktning

Dagens ekonomiavdelningar förväntas stänga snabbare, rapportera tidigare och leverera insikter löpande. Samtidigt hämmar ofta splittrade system och manuellt arbete både farten och kvaliteten.

Pacera adresserar dessa utmaningar genom att samla tre ledande specialistprodukter i ett gemensamt företag och skapa en mer sammanhållen och modern upplevelse för hela ekonomifunktionen.

Pacera samlar:

Robust och intelligent automation för bokslut och compliance

Smarta och skalbara planerings- och analysmöjligheter för växande organisationer

En pålitlig och enhetlig källa till finansiella data genom hela processen

"Lanseringen av Pacera gör att vi kan arbeta med högre tempo och större fokus", säger Toby Davidson, Produktchef på Pacera. "Genom att samla våra produktteam bakom en och samma roadmap kan vi leverera förbättringar snabbare, bygga ett mer sammankopplat ekosystem och hjälpa ekonomiteam att arbeta med större precision och trygghet. Våra kunder vill se framsteg utan ökad komplexitet och det är precis vad vi kommer att leverera."

Vägen mot en enad plattform för finansiella processer

Pacera presenterar nu en tydlig plattformsvision där bokslut, konsolidering, planering och uppföljning knyts ihop i en intelligent och sammanhängande lösning. Arbetet är redan påbörjat och utformas så att befintliga kunder får ökad automation, starkare insikter och högre datakvalitet – utan att deras nuvarande arbetssätt störs.

Stöttat av Accel-KKR och byggt för skalbarhet

Pacera stöds av teknikfokuserade investmentbolag Accel-KKR, vilket möjliggör snabbare produktutveckling, starkare integrationer och en tydlig AI och datastrategi. Företaget växer fram ur en period av stark tillväxt för Aico, Mercur och AARO som tillsammans stödjer över 500 organisationer i Europa.

Vad lanseringen innebär för kunderna

Kunder fortsätter använda de produkter de känner väl och litar på, nu förstärkta av Paceras gemensamma innovation, styrning och datadrivna inriktning. Teamen finns kvar och varje produkt kommer fortsätta utvecklas utifrån sin expertis.

Skillnaden är riktningen. I stället för att växa var för sig utvecklas produkterna nu gemensamt och levererar:

smartare skalbarhet

mer tillförlitliga data

kraftfullare automation

…genom hela den finansiella processen.

Om Pacera

Pacera är ett mjukvaruföretag dedikerat till att stärka ekonomifunktionen. Med lösningar inom financial close automation, konsolidering och FP&A hjälper Pacera ekonomiteam att arbeta snabbare, smartare och med full tillit till sina data. Pacera stöds av Accel-KKR.

Läs mer på: www.pacera.com/

