Reykjavíkurborg niðurstaða úr skuldabréfaútboði

Reykjavíkurborg hefur lokið útboði í skuldabréfaflokkunum RVK 44 1 og RVKN 35 1.
Heildartilboð í RVK 44 1 voru samtals 2.660 m.kr. að nafnvirði á kröfubilinu 3,55%-3,66%. Ákveðið var að taka tilboðum, samtals að nafnvirði 1.990 m.kr., á ávöxtunarkröfunni 3,60%. Útistandandi fyrir útboð voru 11.256 m.kr. að nafnvirði, að meðtöldum eigin bréfum Reykjavíkurborgar vegna viðskiptavaktar 800 m.kr. Heildarstærð RVK 44 1 er nú 13.246 m.kr. að nafnverði.
Heildartilboð í RVKN 35 1 voru samtals 2.466 m.kr. að nafnvirði á kröfubilinu 7,80%-7,93%. Ákveðið var að taka tilboðum, samtals að nafnvirði 811 m.kr., á ávöxtunarkröfunni 7,83%.
Útistandandi fyrir útboð voru 44.130 m.kr. að nafnvirði, að meðtöldum eigin bréfum Reykjavíkurborgar vegna viðskiptavaktar 960 m.kr. Heildarstærð flokksins er nú 44.941 m.kr. að nafnverði.
Viðskiptavakar Reykjavíkurborgar, Arion banki, Íslandsbanki, Kvika banki og Landsbanki, höfðu umsjón með útboðinu. Uppgjör viðskipta fer fram þriðjudaginn 20. janúar.
Nánari upplýsingar veitir:
Bjarki Rafn Eiríksson
skrifstofa fjárstýringar og innheimtu,
netfang: bjarki.rafn.eiriksson@reykjavik.is