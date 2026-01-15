Les ventes résidentielles au Canada terminent l’année 2025 calmement

OTTAWA, Ontario, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En décembre 2025, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont diminué de 2,7 % d’un mois à l’autre.

D’une année à l’autre, les transactions se sont élevées à 470 314 unités en 2025, soit une baisse de 1,9 % comparativement à 2024. L’année a été marquée par un recul des acheteurs au premier trimestre, sous l’effet des droits de douane. Ce recul a été suivi par une reprise notable des ventes en milieu d’année, puis par un léger ralentissement à la fin de 2025.

« La baisse des ventes résidentielles d’un mois à l’autre en décembre ne semble pas être liée à une raison particulière. Elle est simplement le résultat d’un ralentissement simultané, mais apparemment fortuit, à Vancouver, Calgary, Edmonton et Montréal, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Pour cette raison, il serait prudent que les observateurs du marché résistent à la tentation d’établir un lien direct entre les résultats de la fin de 2025 et ceux du début de 2026. On s’attend plutôt à ce que les ventes reprennent de plus belle à l’approche du printemps, et qu’elles suivent à nouveau la tendance à la hausse observée au printemps, à l’été et au début de l’automne de l’année dernière. »

Faits saillants de décembre :

Les ventes résidentielles nationales ont diminué de 2,7 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 4,5 % par rapport à décembre 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 2 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a baissé de 0,3 % d’un mois à l’autre, et de 4 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a baissé de 0,3 % d’un mois à l’autre, et de 4 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays est demeuré presque inchangé ( -0,1 %) d’une année à l’autre.





L’offre a baissé de 2 % d’un mois à l’autre en décembre, ce qui constitue une quatrième baisse mensuelle consécutive. En raison de cette baisse et d’une diminution légèrement plus importante des ventes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a légèrement diminué à 52,3 % en décembre, comparativement au résultat de 52,7 % enregistré en novembre. Ce pourcentage demeure près de la moyenne nationale à long terme de ce ratio, soit 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de décembre 2025, 133 495 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 7,4 % par rapport à la même période l’année dernière, mais une baisse de 9,9 % par rapport à la moyenne à long terme pour cette période de l’année. L’offre est en baisse depuis mai 2025 en raison de la reprise de la demande en milieu d’année, ce qui signifie que les inscriptions actives pourraient à nouveau afficher une baisse d’une année à l’autre au moment où l’activité reprendra sur le marché ce printemps.

« Même si nous restons encore un peu dans la période calme de l’année, le marché printanier approche à grands pas. On s’attend à ce que la demande refoulée depuis quatre ans, ainsi que les taux d’intérêt qui sont actuellement aussi bas qu’ils peuvent l’être, soient favorables au marché, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. À moins que d’autres événements majeurs susceptibles de créer de l’incertitude se produisent, nous devrions connaître un marché plus actif cette année. Pour prendre une longueur d’avance sur vos projets immobiliers de 2026, contactez un courtier ou agent immobilier local. »

On comptait 4,5 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de décembre 2025, ce qui représente une légère hausse par rapport aux 4,4 mois enregistrés depuis août. La moyenne à long terme de cette mesure de l’équilibre du marché est d’environ cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au -dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a enregistré une baisse de 0,3 % entre novembre et décembre 2025. Cette baisse était similaire à celle enregistrée en novembre et peut indiquer que certains vendeurs ont fait des concessions sur les prix afin de vendre leur propriété avant la fin de l’année. La plupart des baisses de prix observées en décembre sont survenues dans les marchés de la région du Grand Golden Horseshoe, en Ontario.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 4 % par rapport à décembre 2024. Les données détaillées montrent que les baisses d’une année à l’autre sont plus prononcées pour les appartements en copropriété et les maisons en rangée, mais qu’elles le sont moins pour les maisons unifamiliales à un et à deux étages.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 673 335 $ en décembre 2025, soit pratiquement inchangé ( -0,1 %) par rapport à décembre 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mercredi 18 février 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations avec les médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Tél. : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Un graphique associé à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4391f0c0-c396-4fea-b964-aabc0f0f8c7a/fr