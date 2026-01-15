SalMar – ny aksjekapital registrert

Frøya, 15. januar 2026:

Det vises til børsmeldingen publisert av SalMar ASA («Selskapet») 13. januar 2026, om utstedelse av 209 402 nye aksjer i Selskapet («Vederlagsaksjene»), som oppgjør for SalMars erverv av 49% av aksjene i Øylaks MTB AS.

Kapitalforhøyelsen for utstedelse av Vederlagsaksjene har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 33 899 229,25 fordelt på 135 596 917 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.

For mer informasjon, kontakt:

Ulrik Steinvik, CFO

Tel: +47 900 84 538

E-post: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge, til havs og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.