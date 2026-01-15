Selskabsmeddelelse nr. 3/2026

Holbæk, den 15. januar 2026





Præcisering af forventningerne for 2025 og udmelding af forventningerne til 2026

Forventningerne til årets resultat før skat for 2025 indsnævres fra intervallet 750-800 mio. kr. til intervallet 770-774 mio. kr. Det kan samtidig oplyses, at totalindkomst i alt efter skat forventes at blive i niveauet 676-680 mio. kr., hvilket er det højeste niveau i bankens 200-årige historie.

Årsrapporten for 2025 offentliggøres som planlagt den 6. februar 2026.

I 2026 forventes et resultat før skat i niveauet 675-800 mio. kr. Forventningerne er baseret på et uændret renteniveau fra Nationalbankens side, et fortsat stigende forretningsomfang, en lavere omkostningsprocent, positive kursreguleringer samt et stigende nedskrivningsniveau.

Forventningerne til 2026 er særligt forbundet med usikkerhed i relation til udviklingen i det generelle renteniveau, kursreguleringer samt niveauet for nedskrivninger.

