IO River mobilisiert 20 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung der Multi-Edge-Adoption und Edge-Entkopplung

BOSTON, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IO River , das Unternehmen, das den herkömmlichen CDN-Markt durch Innovationen auf Edge-Ebene aufbricht, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Die Kapitalrunde wurde von Venture Guides und New Era angeführt, unter Beteiligung von S Capital sowie privaten Investoren, darunter Ofir Ehrlich und Pavel Gurvich. Die Finanzierungsrunde unterstützt das Vorhaben von IO River, die Infrastruktur von Zusatzdiensten zu entkoppeln und neuen Akteuren den Markteintritt zu ermöglichen, um die Art und Weise, wie Edge-Dienste aufgebaut und gekauft werden, nachhaltig zu verändern.

Virtualisierung der Edge

Seit zwei Jahrzehnten bündelt die CDN-Branche Auslieferung, Sicherheit und Rechenleistung in geschlossenen Ökosystemen, die von einigen wenigen globalen Anbietern (wie Akamai, Cloudflare und Fastly) kontrolliert werden. IO River bricht dieses Modell auf. Seine Multi-Edge-Plattform entkoppelt die Infrastruktur von den Zusatzdiensten und ermöglicht es Sicherheitsunternehmen, eine bestimmte Funktion konsistent über verschiedene Anbieter hinweg auszuführen.

Die Plattform von IO River erschließt eine Architektur, die es Unternehmen endlich ermöglicht, von mehreren Bereitstellungsnetzwerken zu profitieren, ohne den operativen Aufwand, der dies früher unerreichbar machte.

„Online-Dienste haben sich schon immer die Vorteile mehrerer Edge-Netzwerke ohne den operativen Aufwand gewünscht“, sagte Edward Tsinovoi, Mitbegründer und CEO von IO River. „IO River macht das möglich. Wir haben eine Multi-Edge-Plattform entwickelt, welche die bisher den Unternehmen der Welt vorbehaltene Architektur für alle zugänglich macht.“

Technologische Einfachheit beschleunigt die Multi-Edge-Adoption

Was früher ganze Engineering-Teams und enorme Ressourcen erforderte, kann nun über eine einzige Schnittstelle erreicht werden. Diese Einfachheit beschleunigt die Einführung von Multi-Edge in Unternehmen, die bisher nicht über die Größe, die finanziellen Mittel oder das Fachwissen für einen internen Aufbau verfügten.

IO River löst diese Herausforderungen durch die Einführung einer neutralen virtuellen Ebene zur Verwaltung der Konfiguration, der KI-basierten Verkehrssteuerung und der Beobachtbarkeit über alle Anbieter hinweg und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Bereitstellung mit extrem niedriger Latenz. Mit mehr als 200 PB Traffic pro Monat beweist IO River bereits, wie effektiv einfaches, intelligentes Multi-Edge im großen Maßstab sein kann.

„Multi-Edge-Bereitstellung war immer der richtige Ansatz, aber für die meisten Unternehmen viel zu komplex, um ihn zu implementieren“, sagte Sage Nye, Partner bei Venture Guides. „IO River beseitigt diese Barriere, weshalb die Lösung auf dem Markt so schnell Verbreitung findet.“

Öffnung des Edge-Ökosystems für neue Anbieter

Die Technologie von IO River ermöglicht es lokalen, regionalen und telekommunikationsbasierten Anbietern, an der globalen Inhaltsbereitstellung teilzunehmen. Durch die Trennung der Bereitstellungsinfrastruktur von den Edge-Services ermöglicht es IO River Sicherheits- und Anwendungsanbietern, den Edge zu bereichern. Dadurch wird der Edge mit erweiterten Funktionalitäten aufgewertet. So entsteht ein offenerer und vielfältigerer Markt auf beiden Seiten des Edge, der es Unternehmen ermöglicht, die Anbieter zu wählen, die am besten zu der jeweiligen Region und Funktion passen.

„Die nächste Welle der Internetinfrastruktur wird dezentral, intelligent und offen sein“, sagte Gideon Argov, General Partner bei New Era Capital Partners. „IO River ist das erste Unternehmen, das diese Vision in die Tat umsetzt.“

Warum jetzt: Markt-Timing und Branchenwandel

Jüngste Ausfälle bei AWS, Cloudflare und Azure haben das Risiko der Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter verdeutlicht. Unternehmen wie Sky, Amazon und PayPal investieren in umfangreiche Teams, um Multi-Edge-Architekturen für Resilienz und Kostenkontrolle zu verwalten. IO River macht diese Kapazität für jedermann zugänglich.

Gleichzeitig erwarten Benutzer eine einwandfreie Leistung. Zuschauer haben null Toleranz für Buffering oder Verzögerung, und Unternehmen verlagern Funktionen an den Edge, um diese Nachfrage zu erfüllen.

KI ist auf dem Vormarsch und die Branchenplattformen bereiten sich bereits darauf vor – so haben beispielsweise Cloudflare und Akamai KI-Services in ihre Lösungen integriert. IO River ermöglicht den Zugang zu diesen Fähigkeiten über alle Anbieter hinweg und bietet Online-Diensten einen einfachen Weg zur nächsten Generation von KI-gesteuerten Erlebnissen.

„Teams wünschen sich schon seit Jahren die Zuverlässigkeit und Flexibilität von Multi-Edge-Diensten, aber die technische Komplexität hat viele davon abgehalten“, sagte Michael Hakimi, Mitbegründer und CTO von IO River. „Unser Fokus lag immer darauf, diese Architektur in jedem Maßstab einfach, konsistent und verlässlich zu gestalten.“

