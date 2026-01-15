IO River lève 20 millions de dollars pour accélérer l’adoption du Multi-Edge et le découplage de l’Edge

Les fondateurs d’IO River (de gauche à droite) : Michael Hakimi, directeur technique, et Edward Tsinovoi, PDG.

BOSTON, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IO River , la société qui révolutionne le marché des CDN traditionnels grâce à l’innovation au niveau de l’Edge, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 20 millions de dollars en série A. Ce tour a été mené par Venture Guides et New Era, avec la participation de S Capital et d’investisseurs privés, dont Ofir Ehrlich et Pavel Gurvich. Ce financement soutient l’ambition d’IO River visant à dissocier l’infrastructure des services complémentaires et à permettre à de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché, transformant durablement la façon dont les services Edge sont conçus et commercialisés.

Virtualiser l’Edge

Depuis vingt ans, l’industrie des CDN regroupe la diffusion, la sécurité et le calcul au sein d’écosystèmes fermés, dominés par quelques grands acteurs mondiaux (comme Akamai, Cloudflare et Fastly). IO River rompt avec ce modèle. Sa plateforme Multi-Edge dissocie l’infrastructure des services complémentaires, permettant aux entreprises de sécurité et aux fournisseurs de services d’exécuter leurs fonctions de manière cohérente sur différents prestataires.

La plateforme d’IO River ouvre la voie à une architecture permettant enfin aux entreprises de tirer pleinement parti de plusieurs réseaux de diffusion, sans la complexité opérationnelle qui rendait jusqu’ici cette approche difficilement accessible.

« Les services en ligne ont toujours voulu profiter des avantages de multiples réseaux Edge sans la complexité opérationnelle », a indiqué Edward Tsinovoi, cofondateur et PDG d’IO River. « IO River rend cela possible. Nous avons créé une plateforme Multi-Edge qui met la puissance architecturale autrefois réservée aux grandes entreprises à la portée de tous. »

Une technologie simple qui accélère l’adoption du Multi-Edge

Ce qui nécessitait auparavant des équipes d’ingénierie dédiées et d’importantes ressources peut désormais être géré via une interface unique. Cette simplicité accélère l’adoption du Multi-Edge par des entreprises qui ne disposaient pas de l’envergure, des moyens financiers ou de l’expertise nécessaires pour le développer en interne.

IO River répond à ces défis en introduisant une couche virtuelle neutre qui gère la configuration, l’orchestration intelligente du trafic basée sur l’IA et la supervision entre les différents fournisseurs, garantissant une diffusion ininterrompue et à très faible latence. Avec plus de 200 pétaoctets de trafic par mois, IO River démontre déjà l’efficacité d’un Multi-Edge simple et intelligent à grande échelle.

« La diffusion Multi-Edge a toujours été la bonne architecture, mais trop complexe pour la majorité des entreprises », a souligné Sage Nye, associée chez Venture Guides. « IO River supprime cette barrière, d’où l’accélération rapide de son adoption sur le marché. »

Ouvrir l’écosystème Edge à de nouveaux fournisseurs

La technologie d’IO River permet à des fournisseurs locaux, régionaux ou issus des télécoms de participer à la diffusion mondiale de contenus. En séparant l’infrastructure de diffusion des services Edge, IO River permet aux acteurs de la sécurité et des applications d’enrichir l’Edge avec des fonctionnalités avancées. Cela favorise un marché plus ouvert et plus diversifié de part et d’autre de l’Edge, tout en permettant aux entreprises de choisir les prestataires les plus adaptés à chaque région et à chaque usage.

« La prochaine génération d’infrastructures Internet sera décentralisée, intelligente et ouverte », a affirmé Gideon Argov, associé général chez New Era Capital Partners. « IO River est la première entreprise à transformer cette vision en réalité opérationnelle. »

Pourquoi maintenant : timing de marché et mutation du secteur

Les récentes pannes chez AWS, Cloudflare et Azure ont mis en lumière les risques liés à la dépendance à un fournisseur unique. Des entreprises comme Sky, Amazon ou PayPal investissent dans des équipes complètes pour gérer des architectures Multi-Edge afin d’améliorer leur résilience et de maîtriser leurs coûts. IO River rend cette capacité accessible à tous.

Parallèlement, les utilisateurs exigent des performances irréprochables : aucune tolérance pour la mise en mémoire tampon ou la latence. Pour répondre à ces attentes, les entreprises déplacent de plus en plus de fonctions vers l’Edge.

L’IA migre elle aussi vers l’Edge, et les grandes plateformes du secteur s’y préparent déjà, comme en témoignent les services d’IA intégrés par Cloudflare et Akamai. IO River offre une passerelle simple permettant d’accéder à ces capacités chez n’importe quel fournisseur, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’expériences en ligne pilotées par l’IA.

« Les équipes rêvent depuis longtemps de la fiabilité et de la flexibilité offertes par le Multi-Edge, mais sa complexité technique les freinait », a expliqué Michael Hakimi, cofondateur et directeur technique d’IO River. « Notre priorité a toujours été de rendre cette architecture simple, cohérente et fiable à toute échelle. »

