Midland débute des travaux de forage sur son projet aurifère Jouvex au nord-ouest du gîte Douay en Abitibi

MONTRÉAL, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), a le plaisir d’annoncer le début d’un programme de forage de 1 600 mètres sur sa propriété aurifère Jouvex qui est détenue à 100 % et qui est située à environ 10 kilomètres au nord-ouest du gîte de Douay.

En 2024-2025, de deux levés magnétiques par drone ont été exécutés sur la propriété Jouvex, suivi d’un levé de polarisation provoquée (« PP ») de 30 kilomètres linéaires à l’automne 2025. Ces levés ont été exécutés dans le sud de la propriété, sur une nouvelle cible à potentielle aurifère. Cette cible est localisée près d’une structure majeure qui passe juste au nord du gîte aurifère Douay (ressources indiquées et présumées de 3,038 M onces d’or (2022 MRE, site web de Maple Gold)). En janvier 2026, ce secteur très peu travaillé dans le passé sera testé par Midland avec du forage au diamant.

Programme de forage au diamant 2026 à Jouvex

Un programme de 1 600 mètres de forage au diamant héliporté est prévu débuter en janvier 2026. Cinq (5) forages sont prévus afin de tester des anomalies magnétiques et des structures interprétées qui coïncident avec des anomalies PP. Le secteur couvert n’a jamais été testé par forage, les plus proches forages historiques étant à 350 mètres au nord-est. Un forage historique JOU-1-84 avait montré de altérations intéressantes; silicification-carbonatisation-séricitisation, ainsi que la présence de roches felsiques favorables aux minéralisations aurifères (Sigeom : GM42282). La cible principale de 2026 est une des fortes anomalies magnétiques positives qui corresponds à une zone chargeable avec un signal pouvant être des sulfures disséminés, localisée entre deux zones résistives. Cette zone chargeable pourrait être la zone de déformation Casa-Berardi, qui pencherait vers le nord à cet endroit selon l’interprétation PP.

Nouvelle cible d’exploration identifiée sur Jouvex

À la suite d’une réévaluation du potentiel de la propriété Jouvex complétée récemment par Midland, le secteur sud du projet est maintenant la cible principale des présents travaux d’exploration. Après compilation des forages historiques, la géologie a été modifiée, ajoutant une bande de volcanique et tufs felsiques entre les sédiments du Taïbi et des volcaniques mafiques de Cartwright. Ces unités rencontrées dans plusieurs forages historiques ne sont pas présentes dans le Sigeom et ouvrent la porte à de potentielles minéralisations VMS. De plus, à la suite de levés magnétiques par drone effectués par Midland, le grain principal de la signature magnétique est coupé dans le sud du projet. Cette interférence au contact entre les volcaniques felsiques et mafiques peut être attribuée à des structures importantes. Ces structures sont favorables à l’injection d’intrusion, potentiellement syénitique semblables à Douay, qui sont fréquemment des métallotects pour les gisements aurifères en Abitibi.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc, BHP Canada Inc., Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur Exploration, Richard D St-Cyr., géo, a préparé, révisé et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet Jouvex à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

