Bombardier élargit son empreinte manufacturière à Dorval avec un projet de 100 millions $ pour soutenir sa croissance mondiale

Bombardier célèbrera l’annonce aujourd’hui de la construction d’un nouveau centre manufacturier de 11 705 m 2 (126 000 pi 2 ) à Dorval

(126 000 pi ) à Dorval Ce nouveau centre manufacturier s’ajoutera aux installations existantes de Bombardier et visera à accroître sa capacité de production et sa productivité. L’ouverture se fera d’ici la fin de 2027 (1)

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, madame Christine Fréchette, annoncera l’octroi d’un prêt remboursable de 35 millions $ provenant du programme ESSOR d’Investissement Québec pour soutenir le projet

Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens.





MONTRÉAL, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier annonce aujourd’hui la construction d’un nouveau centre manufacturier ultramoderne de 11 705 m2 (126 000 pi2) à Dorval, marquant une étape clé dans sa stratégie de croissance. Situé à proximité du centre manufacturier Challenger et du Centre de finition Laurent Beaudoin, ce nouveau centre viendra accroître l’empreinte industrielle de Bombardier et renforcera ses capacités de production. Pour célébrer cette annonce, Bombardier tiendra un événement à 13 h aujourd’hui, en présence de représentants de l’industrie et du gouvernement, ainsi que d’employés de Bombardier.

Ce projet représente un investissement d’approximativement 100 millions $ et s’inscrit dans la vision à long terme de l’entreprise : accroître sa productivité afin de répondre à la demande croissante pour ses avions d’affaires. L’ouverture du nouveau site est prévue d’ici la fin de 2027(1), et permettra la création d’emplois qualifiés.

« Cet investissement majeur illustre notre engagement à soutenir la croissance de Bombardier et à mettre en place les infrastructures nécessaires pour maximiser notre productivité. En augmentant notre capacité manufacturière, nous nous donnons les moyens de répondre à la demande mondiale et de consolider notre position de chef de file dans l’aviation d’affaires », a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle. « Nous tenons aussi à souligner l’efficacité des programmes offerts par Investissement Québec pour soutenir la croissance des entreprises. En bénéficiant du programme ESSOR, qui financera par l’intermédiaire d’un prêt remboursable une partie de notre expansion, Bombardier poursuit ses ambitions à l’échelle mondiale, tout en créant des emplois de qualité au Québec. »

Afin de soutenir cette initiative stratégique, la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Christine Fréchette, participera à l’événement et annoncera l’octroi d’un prêt remboursable, non pardonnable, de 35 millions $ dans le cadre du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, contribuant à la compétitivité et à la vitalité économique du secteur manufacturier québécois.

« En soutenant l’expansion de Bombardier, un donneur d’ordres de calibre mondial, notre gouvernement génère des retombées économiques importantes pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement québécoise et pour la grappe aérospatiale. Cet investissement permettra également la création de centaines d’emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, tout en renforçant le savoir-faire du Québec. Grâce à son expertise et à sa capacité d’innovation, Bombardier contribue à consolider la position du Québec à l’échelle mondiale dans ce secteur stratégique, et je suis très fière d’appuyer cette entreprise de chez nous », a souligné Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la contribution économique majeure de Bombardier au Québec et au Canada. D’après la plus récente étude PwC commandée par Bombardier , l’entreprise a eu une contribution totale (directe, indirecte et induite) de 7,4 milliards $ au PIB du Canada en 2024 et a soutenu près de 50 000 emplois dans tout le pays. Au Québec seulement, Bombardier génère près de 10 000 emplois directs, et soutient directement plus de 31 % de l’emploi dans le secteur aérospatial, ce qui en fait l’un des plus grands employeurs du secteur manufacturier dans la province(1).

(1) ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information



Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com . Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Christina Lemyre McCraw

514-497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe74c06d-8a1e-47c3-99d6-79b69ec5bc51/fr