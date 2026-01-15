De grandes organisations soutiennent l’adhésion à CPA Canada, pour une profession plus forte au pays et à l’étranger

TORONTO, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) annonce aujourd’hui que le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) et FP Canada feront en sorte que les membres de leur personnel CPA conservent leur statut de membres de l’organisation nationale. Et sept des plus grands cabinets comptables leur emboîtent le pas, ce qui témoigne de l’importance et de l’influence de la communauté professionnelle des CPA au pays.

À compter du 1er avril 2026, les détenteurs du titre de CPA employés des cabinets BDO Canada, Deloitte, Doane Grant Thornton, Ernst & Young, KPMG, MNP et PricewaterhouseCoopers deviendront membres de CPA Canada. Cette annonce coïncide avec l’adoption, par CPA Canada, d’un modèle d’adhésion entièrement volontaire destiné à tous les CPA du Canada et des Bermudes.

« L’annonce d’aujourd’hui concerne l’avenir de la profession et met en relief l’importance d’une organisation nationale forte, affirme Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada. En tant qu’organisation nationale, CPA Canada doit veiller à ce que ses membres disposent d’une voix unie, pour pouvoir façonner leur profession et en promouvoir l’excellence et la pertinence à l’échelle mondiale. Cet engagement vient renforcer la profession, soutenir les entreprises canadiennes et, en définitive, servir l’intérêt public. »

Renforcer la profession et la confiance du public

Pour demeurer résiliente et tournée vers l’avenir, la profession comptable canadienne doit pouvoir compter sur une communauté professionnelle forte et unifiée, capable de porter la voix des CPA sur les scènes nationale et internationale et de favoriser la confiance du public envers leur capacité à répondre aux besoins et à rendre des comptes.

« Au CCRC, nous savons qu’il est important pour notre équipe d’avoir accès à toutes les normes professionnelles, indications et formations qui servent de fondement à nos programmes de réglementation, souligne Carol Paradine, chef de la direction du CCRC. C’est pourquoi nous payons les cotisations à CPA Canada de tous les CPA membres de notre équipe. »

CPA Canada continuera de collaborer avec toutes les parties concernées à la promotion d’une vision à la fois concertée et axée sur l’avenir, qui renforcera la confiance dans l’information financière et l’audit, favorisera la croissance économique et améliorera la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale.

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille dans l’intérêt public en épaulant les détenteurs du titre canadien de CPA au moyen de ressources de premier plan, de documents de réflexion et de services de représentation qui renforcent la profession et la confiance du public.

