AgriRÉCUP accueille un producteur, un meneur agricole et un éducateur du Manitoba au sein de son conseil d’administration

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP, l’organisme national qui conçoit et gère des programmes de gérance environnementale pour les plastiques et les emballages agricoles, est ravi d’annoncer la nomination de Bob Lepischak à son conseil d’administration. M. Lepischak, producteur de céréales, d’oléagineux et de bovins, éducateur et administrateur au sein des Producteurs de grains du Canada (PGC), s’est joint au conseil à la fin de 2025. Il apporte au conseil d’AgriRÉCUP une solide perspective de producteur ainsi qu’une précieuse expérience en matière de gouvernance issue de l’Ouest canadien.

Producteur chevronné de Neepawa, au Manitoba, M. Lepischak a consacré beaucoup de temps à la défense des intérêts des producteurs et à la gouvernance des organisations. Il a notamment siégé aux conseils d’administration de la Prairie Oat Growers Association (POGA) et de la Manitoba Oat Growers Association (MOGA), expérience qu’il apporte maintenant chez les PGC. Sa connaissance approfondie des questions politiques et opérationnelles auxquelles sont confrontés les producteurs de céréales et d’oléagineux du Canada sera déterminante alors qu’AgriRÉCUP poursuit l’expansion de ses programmes de recyclage et de gestion à l’échelle nationale.

« Nous sommes heureux d’accueillir Bob Lepischak au sein du conseil d’administration d’AgriRÉCUP », a déclaré Boyd Bergstrom, qui préside le conseil d’administration d’AgriRÉCUP. Grâce à sa vaste expérience en production et à sa connaissance approfondie des politiques du secteur des céréales, Bob apportera une contribution précieuse à notre équipe. Son expertise nous permettra de concevoir des solutions pratiques, centrées sur les besoins des agriculteurs, pour faire face aux défis à venir.

« Les plastiques jouent un rôle important en agriculture, c’est indéniable. En bout de piste, à la fin de leur vie utile, nous ne voulons pas qu’ils aboutissent aux sites d’enfouissement ou dans l’environnement », dit Bob Lepischak. Il ajoute : « Je suis fier d’ajouter ma voix au Conseil d’administration d’AgriRÉCUP, au nom des producteurs, afin que nous puissions trouver des solutions pour eux, non seulement pour aujourd’hui, mais pour les années à venir. »

AgriRÉCUP s’engage à veiller à ce que sa gouvernance reflète les divers besoins de l’agriculture canadienne, de la production de céréales et d’oléagineux à l’horticulture et à l’élevage. L’organisme travaille avec ses membres, ses partenaires et les régulateurs provinciaux pour gérer les déchets agricoles et promouvoir des solutions d’économie circulaire dans tout le pays.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe habitent dans les provinces de Colombie britannique, Saskatchewan, Ontario, Québec et des Maritimes.

