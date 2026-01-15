גרסה חדשה של ScyllaDB היא חלופה ל-DynamoDB בעלת יכולת התאמה מהירה יותר שעולה 50% פחות

סאניווייל, קליפורניה, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

ScyllaDB הכריזה על הזמינות הכללית של ScyllaDB X Cloud, בסיס נתונים גמיש באמת המסייע לצוותים להשיג ביצועים צפויים בקנה מידה גדול - ללא הקצאת יתר. ניתן להגדיל את קיבולת בסיס הנתונים במהירות ובדייקנות בעת הצורך, ולאחר מכן להקטין אותה ברגע שהעלייה בקצב שוככת. לדוגמה, ScyllaDB יכול להתרחב מ-100,000 ל-2 מיליון פעולות בשנייה תוך דקות ספורות, עם השהיית P99 עקבית בגודל של לאפיות השנייה בספרה אחת, גם במהלך הגדלה, גיבוי והתאוששות מכשלים. כתוצאה מכך, צוותים אינם צריכים להתכונן יתר על המידה לקראת שיאים פוטנציאליים או לסבול מביצועים לא מיטביים עקב שיהוה בקנה מידה מסורתי.

הגרסה החדשה מרחיבה את קנה המידה האלסטי לתרחישים בהם הדרשות יכולות מתקדמות של ScyllaDB כגון לכידת נתוני שינוי, תצוגות חומריות ואינדקסים משניים. אחד הדברים הבולטים ביותר הוא הרחבת היכולת הזו ל-API התואם ל-DynamoDB של ScyllaDB (Alternator). למרות ש-ScyllaDB נוצר כחלופה ל-Apache Cassandra, הוא הפך פופולרי יותר ויותר כחלופה ל-DynamoDB בשנתיים האחרונות. צוותים עברו מ-DynamoDB ל-ScyllaDB כדי להקטין עלויות, לתמוך בריבוי עננים, לתמוך ביוזמות הגירה לענן, ולהימנע ממגבלות טכניות של DynamoDB כגון מגבלות גודל פריטים. כעת, צוותים יכולים גם להגדיל/להקטין את הקיבולת מהר יותר מאשר ב-DynamoDB.

בנוסף, ScyllaDB מבטיחה כעת שעלויות ScyllaDB X Cloud הן 50% מעלויות DynamoDB (או פחות). היעילות הטבועה של ScyllaDB נובעת מעיצוב מדויק, תכונות כמו דחיסה מבוססת מילון וסטרימינג מבוסס קבצים, ואופטימיזציות ביצועים מתמשכות.

לדברי טוד קולמן (Todd Coleman), הארכיטקט הראשי והמייסד הטכני השותף ב- Yieldmo, " ScyllaDBתמכה בפריסות חוצות ענן, דרשה מספר שרתים שניתן לניהול והציעה עלויות תחרותיות. והכי חשוב, ה-API שלה היה תואם ל-DynamoDB, מה שאומר שיכולנו לעבור עם שינויי קוד מינימליים. למעשה, מהנדס יחיד יישם את השינויים הדרושים תוך מספר ימים בלבד".

פרם קומאר פטוראג' (Prem Kumar Patturaj), מנהל הנדסה בכיר ב-Freshworks, שיתף, "מגבלת גודל הפריטים של DynamoDB אילצה מספר שלבים: היינו צריכים לפצל את הנתונים למספר רשומות, לכתוב אותם ואז לאחזר אותם שוב. כל ההיגיון הזה בסופו של דבר הוסיף תקורה חישובית. לכן, עברנו ל-ScyllaDB מכיוון שהמגבלות הללו לא קיימות שם".

אודות ScyllaDB X Cloud

ScyllaDB X Cloud הוא הדור הבא של מסד הנתונים כשירות המנוהל במלואו של ScyllaDB. זהו מסד נתונים גמיש באמת שנועד לתמוך אפילו בעומסי עבודה משתנים/בלתי צפויים עם השהייה נמוכה ועקבית ועלויות נמוכות.

ScyllaDB מחלקת את מסד הנתונים לקטעים קטנים בגודל קבוע הנקראים טאבלטים, כל אחד בגודל של כ-5 ג'יגה-בייט. כל טאבלט עצמאי לחלוטין ויכול להגיש שאילתות בעצמו. ברגע שהטאבלט הראשון עובר לשרת חדש, שרת זה יכול להתחיל לפרוק עומסי תנועה מצמתים קיימים. בפועל, זה קורה כעשר שניות לאחר שהשרת מצטרף לאשכול.

תכונות מפתח ב-ScyllaDB X Cloud כוללות:

ניצולת אחסון גבוהה יותר : מכיוון שניתן להעלות שרתים למצב מקוון ולהתחיל לשרת תעבורה במהירות, אשכולות יכולים לפעול בניצולת אחסון של כ-90% (בהשוואה ל-70% אופייניים יותר). זה מקטין את מספר השרתים הנדרשים ומוריד את עלויות התשתית.

קביעה אוטומטית של אחסון : משתמשים מגדירים את טביעת הרגל המינימלית של המעבד הראשי עבור האשכול, ו- ScyllaDB מדרג באופן אוטומטי את קיבולת האחסון בהתאם.

תערובת של גדלי צמתים : השילוב של ביצוע בשיתוף-בליבה וטאבלטים מאפשר לאשכולות לערבב צמתים גדולים מאוד (לדוגמה, 128 ליבות) עם קטנים (עד 2 ליבות). זה מאפשר ניצולת גבוהה, תפעול פשוט יותר וניתוב מדויק יותר.

דחיסה מתקדמת : דחיסה טובה יותר של עד 80% מקטינה את ניצול האחסון וגם את נפח העברת הנתונים ברשת.

הזרמת נתונים מהירה יותר : הזרמת הנתונים יכולה להיות מהירה עד פי 25 תוך שליחת כמעט פי 3 פחות נתונים ברחבי הרשת.

שיפורי ביצועים של AWS I8g ו- I8ge : ב- ScyllaDB , המעבר למערכות I8g או I8ge המועצמות באמצעות ARM Graviton4 מספק תפוקה של עד פי 2 באותו מחיר, יחד עם אחסון שמיש גבוה יותר הודות לדחיסה וניצול משופרים.

אודות ScyllaDB

ScyllaDB הוא בסיס נתונים מיוחד לעומסי עבודה הדורשים ביצועים צפויים בקנה מידה גדול. הוא מאומץ על ידי ארגונים הדורשים השהייה נמוכה במיוחד, אפילו במיליוני תכונות או פעולות לשנייה, מיליארדי הטמעות או פטה-בייט של אחסון. ארכיטקטורת ה-shard-per-core של ScyllaDB מנצלת את מלוא העוצמה של תשתית מודרנית, ומתורגמת לפחות צמתים, פחות ניהול ועלויות נמוכות יותר. למעלה מ-400 חברות כמו Disney+, Discord, Tripadvisor, Expedia, Zillow, סטארבקס ו-Comcast משתמשות ב-ScyllaDB עבור אתגרי מסד הנתונים הקשים ביותר שלהן. למידע נוסף: https://www.scylladb.com/.

