AKC y CKC se unen para impulsar el reconocimiento de títulos para los entusiastas de los deportes caninos

NEW YORK, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El American Kennel Club (AKC®), el registro de perros de raza pura más grande del mundo y un destacado defensor del bienestar canino se enorgullece de asociarse con el Canadian Kennel Club (CKC®), el principal registro de Canadá para perros de raza pura, para reconocer los títulos del CKC obtenidos en conformación, obediencia y rally.

Los perros que estén registrados o listados en el AKC y que hayan obtenido títulos elegibles del CKC ahora podrán tener dichos títulos incorporados a sus registros del AKC y reflejados en su pedigrí del AKC. Los perros que hayan obtenido previamente títulos que califiquen también son elegibles para postularse.

“Los dueños de perros en ambos países han disfrutado durante mucho tiempo de una relación sólida y productiva”, afirmó Doug Ljungren, vicepresidente ejecutivo de deportes y eventos del AKC. “Este programa fomenta la participación en disciplinas deportivas a ambos lados de la frontera, fortalece nuestros valores compartidos y respalda prácticas de crianza responsables. El amor por los perros realmente no conoce fronteras”.

Gina M. DiNardo, presidenta y directora ejecutiva del American Kennel Club, agregó:

Esta colaboración refleja el sólido espíritu de cooperación dentro de la comunidad canina global. Al reconocer los logros más allá de las fronteras, apoyamos la tenencia responsable, preservamos la integridad de los registros y destacamos la excelencia en los deportes caninos, contribuyendo a que el deporte canino continúe prosperando”.

A su vez, Natalie Tarini, directora ejecutiva del Canadian Kennel Club, señaló: “Nos enorgullece asociarnos con el American Kennel Club en esta importante iniciativa. Juntos celebramos los logros de nuestros miembros y fortalecemos nuestro compromiso compartido de promover los deportes caninos y la tenencia responsable en todo el mundo”.

El Portal de Solicitud de Títulos (TAP) del AKC ofrece una forma práctica para que los dueños soliciten que los títulos del CKC se registren en el expediente y el pedigrí del AKC de su perro. Para obtener más información sobre el Programa de Reconocimiento de Títulos y acceder a TAP, visite la página web del Programa de Reconocimiento de Títulos del AKC o haga clic aquí .

