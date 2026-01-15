ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

15.1.2026 KLO 16.30

Orionin nimitysvaliokunnan suositus vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 15.1.2026 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026:

Suositus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Henrik Stenqvist ja Karen Lykke Sørensen sekä uusina jäseninä Minna Maasilta ja Sophie Papa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Veli-Matti Mattila.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Eija Ronkainen ja Maziar Mike Doustdar eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Minna Maasilta on syntynyt vuonna 1986 ja hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA. Maasilta on tehnyt pitkän uran vesi- ja ympäristötekniikan parissa. Hän toimii tällä hetkellä Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtajana.

Sophie Papa on syntynyt vuonna 1976 ja hän on koulutukseltaan onkologian erikoislääkäri (trained medical oncologist) ja lääketieteen tohtori (PhD). Papa on tehnyt pitkän uran lääketieteen ja bioteknologian parissa. Hän toimii tällä hetkellä RA Capitalissa Consulting Venture Partnerina, lääketieteellisenä johtajana useassa bioteknologian alan yrityksessä sekä King’s College Londonissa immuno-onkologian apulaisprofessorina.

Minna Maasillan ja Sophie Papan lyhyet esittelyt ovat tämän suosituksen liitteenä. Hallituksen nykyisten jäsenten esittelyt ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.orionpharma.com/fi/sijoittajat/hallinnointi-ja-johto/hallitus/.

Suositus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 120 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 73 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 60 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 73 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina, mikäli kokous pidettäisiin tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuisi kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 24.4. - 30.4.2026 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 48 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 29 200 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 24 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 29.5.2026. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytettäisiin säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyisi ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyisi kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistuneet yhtiön hallituksen palkkioita koskevan suosituksen käsittelyyn tai sitä koskevaan päätöksentekoon.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Hilpi Rautelin, puheenjohtaja, Annika Ekman, Petteri Karttunen, Risto Karvonen, Veli-Matti Mattila ja Seppo Salonen.

