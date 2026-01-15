MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) wählt Dr. Konda Shiva in den Vorstand

SEOUL, Südkorea und SHENZHEN, China und WILMINGTON, N.C., Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) hat Dr. Konda Shiva in den Vorstand von MBAK berufen.

Dr. Shiva ist Inhaber von acht Patenten und Autor zahlreicher referierter Fachpublikationen. Sein umfangreiches Hintergrundwissen im Bereich der elektrischen Energiespeicherung und -verteilung hat er während seiner Tätigkeit als Post-Doktorand an der University of Texas bei Nobelpreisträger Prof. John Goodenough und als Forschungsmitarbeiter des Battery Research and Development Center von Nissan im indischen Chennai erworben. Als Gründer und Chief Executive Officer von AACCENOS Solutions Pvt. Ltd. leitet er strategische Initiativen in den Bereichen Batterietechnologieentwicklung, Schnellladung und Energieinnovation für Elektromobilität sowie netzgebundene Energiespeicheranwendungen. Dr. Shiva verfügt über einzigartige Voraussetzungen, um den schnell wachsenden Bedarf an elektrischer Energie im Netzmaßstab zu bedienen, da die Länder des Nahen Ostens den Übergang zu nachhaltiger Energie und den Ausbau von Rechenzentren vorantreiben.

Dr. Shiva widmet sich mit Leidenschaft der Umsetzung von wissenschaftlicher Spitzenforschung in kommerziell nutzbare, skalierbare industrielle Lösungen. Diese Leidenschaft und seine nachgewiesene Exzellenz wird er in seine Rolle als unabhängiger Direktor im MBAK-Vorstand einbringen.

MBAK Energy Solutions, Inc. befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Energieprodukten auf Basis nicht-fossiler Brennstoffe. Das Unternehmen verfügt über Expertise in der Entwicklung und Produktion von Lithium-, Natrium- und Festkörperbatterien für industrielle, medizinische, tragbare elektronische sowie Elektrofahrzeug-Anwendungen.

Kontakt: info@mbakcorp.com, press@mbakcorp.com

Website: www.mbakcorp.com

Haftungsausschluss / Safe Harbor: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Securities Litigation Reform Act. Die Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Erwartung, dass die hier genannten Unternehmen nennenswerte Umsätze erzielen, das Versäumnis, Zeitplan- oder Leistungsanforderungen der Verträge der Unternehmen zu erfüllen, die Liquiditätslage der Unternehmen, die Fähigkeit der Unternehmen, neue Verträge zu erhalten, das Auftreten von Wettbewerbern mit größeren finanziellen Ressourcen und die Auswirkungen wettbewerbsfähiger Preisgestaltung. In Anbetracht dieser Ungewissheiten könnten die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse nicht eintreten.