MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) nombra al Dr. Konda Shiva como miembro del consejo de administración

SEÚL, Corea del Sur, y SHENZHEN, China, y WILMINGTON, Carolina del Norte, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC: MBAK) ha nominado al Dr. Konda Shiva para formar parte del consejo de administración de MBAK.

Titular de ocho patentes y autor de una docena de publicaciones revisadas por pares, el Dr. Shiva cuenta con una amplia trayectoria en innovación en almacenamiento y distribución de energía eléctrica, que se remonta a su trabajo posdoctoral en la University of Texas junto al Premio Nobel, el Prof. John Goodenough, así como a su trabajo en el desarrollo de baterías en el Centro de Investigación y Desarrollo de Baterías de Nissan en Chennai, India. Fundador y director ejecutivo de AACCENOS Solutions Pvt. Ltd., lidera iniciativas estratégicas en el desarrollo de tecnología de baterías, carga rápida e innovación energética para aplicaciones de movilidad eléctrica y almacenamiento de energía a escala de red. El Dr. Shiva se encuentra en una posición única para capitalizar la creciente demanda de energía eléctrica a escala de red, a medida que los países de Oriente Medio aceleran su transición hacia energías sostenibles y la expansión de centros de datos.

El Dr. Shiva siente una profunda pasión por transformar la investigación científica de vanguardia en soluciones industriales comercialmente viables y escalables. Aportará esta pasión y su probada excelencia a su función como director independiente en el consejo de administración de MBAK.

MBAK Energy Solutions, Inc. se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de productos energéticos no basados en combustibles fósiles. La compañía tiene una amplia experiencia y conocimientos en el diseño y la producción de baterías de litio, sodio y de estado sólido para aplicaciones industriales, médicas, de electrónica portátil y de vehículos eléctricos.

