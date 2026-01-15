MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC : MBAK) nomme le Dr Konda Shiva au conseil d’administration

SÉOUL, Corée du Sud, SHENZHEN, Chine et WILMINGTON, Caroline du Nord, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC : MBAK) annonce la nomination du Dr Konda Shiva au conseil d’administration de MBAK.

Titulaire de huit brevets et auteur d’une douzaine de publications évaluées par des pairs, le Dr Shiva dispose d’une vaste expérience dans l’innovation liée au stockage et à la distribution de l’énergie électrique. Son parcours remonte à ses travaux postdoctoraux à l’University of Texas (Université du Texas) aux côtés du lauréat du prix Nobel, le professeur John Goodenough, ainsi qu’à son rôle dans le développement de batteries au sein du Battery Research and Development Center (Centre de recherche et développement de batteries) de Nissan à Chennai, en Inde. Fondateur et PDG d’AACCENOS Solutions Pvt. Ltd., il pilote des initiatives stratégiques dans le développement des technologies de batteries, la recharge rapide et l’innovation énergétique, au service de la mobilité électrique et des applications de stockage d’énergie à l’échelle du réseau. Le Dr Shiva est particulièrement bien positionné pour tirer parti de la demande croissante en énergie électrique à grande échelle, alors que les pays du Moyen-Orient accélèrent leur transition vers des énergies durables et développent des infrastructures de centres de données.

Animé par la volonté de transformer la recherche scientifique de pointe en solutions industrielles commercialement viables et évolutives, le Dr Shiva apportera cette vision ainsi que son excellence reconnue à son rôle d’administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de MBAK.

MBAK Energy Solutions, Inc. est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions énergétiques non fossiles. L’entreprise possède une expertise dans la conception et la production de batteries au lithium, au sodium et à l’état solide, destinées aux applications industrielles, médicales, à l’électronique portable et aux véhicules électriques.

Contact : info@mbakcorp.com, press@mbakcorp.com

Site Internet : www.mbakcorp.com

Déclaration « Safe Harbor » : le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Securities Litigation Reform Act. Ces déclarations reflètent la vision actuelle de la Société concernant des événements futurs comportant des risques et des incertitudes. Ces risques incluent notamment l’hypothèse selon laquelle les sociétés mentionnées atteindront des niveaux de ventes significatifs, l’éventuelle incapacité à respecter les calendriers ou les exigences de performance contractuelles, la situation de liquidité des entreprises, leur capacité à obtenir de nouveaux contrats, l’émergence de concurrents disposant de ressources financières supérieures, ainsi que l’impact de la concurrence sur les prix. Compte tenu de ces incertitudes, les événements prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire.