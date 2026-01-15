חברת MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) ממנה את ד"ר קונדה שיבה לדירקטוריון

סיאול, דרום קוריאה ושנזן, סין ווילמינגטון, צפון קרוליינה, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) מינתה את ד"ר קונדה שיבה (Dr. Konda Shiva ) לדירקטוריון MBAK.

ד"ר קונדה שיבה מחזיק ב-8 פטנטים והוא מחבר של תריסר פרסומים שעברו ביקורת עמיתים. הרקע הנרחב שלו בחדשנות בתחום אחסון וחלוקת אנרגיה חשמלית מתחיל עוד בעבודתו הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת טקסס עם חתן פרס נובל, פרופ' ג'ון גודנוף, ועבודתו בפיתוח סוללות במרכז המחקר והפיתוח של ניסאן בצ'נאי, הודו. כמייסד ומנכ"ל של AACCENOS Solutions Pvt. Ltd, הוא מוביל יוזמות אסטרטגיות בפיתוח טכנולוגיית סוללות, טעינה מהירה וחדשנות אנרגטית עבור ניידות חשמלית ויישומי אחסון אנרגיה בקנה מידה של רשת החשמל. ד"ר שיווה ממוצב באופן ייחודי למנף את הצורך ההולך וגדל באנרגיה חשמלית בקנה מידה של רשת החשמל, כאשר מדינות המזרח התיכון מגבירות את המעבר לאנרגיה בת קיימא ובונות מרכזי נתונים.

לד"ר שיווה יש תשוקה לתרגם מחקר מדעי חדשני לפתרונות תעשייתיים ברי-קיימא מבחינה מסחרית וניתנים להרחבה. הוא יביא את התשוקה הזו ואת המצוינות שהפגין לתפקידו כדירקטור עצמאי בדירקטוריון MBAK.

חברת MBAK Energy Solutions, Inc עוסקת בפיתוח, ייצור ומסחור של מוצרי אנרגיה שאינם מדלקים מאובנים. לחברה מומחיות בתכנון וייצור של סוללות ליתיום, נתרן וסוללות מצב מוצק עבור יישומים תעשייתיים, רפואיים, אלקטרוניקה ניידת ורכבים חשמליים.

יצירת קשר: info@mbakcorp.com , press@mbakcorp.com

אתר אינטרנט: www.mbakcorp.com

