MBAKエナジー・ソリューションズ (MBAK Energy Solutions, Inc.)(OTC:MBAK)、コンダ・シヴァ博士 (Dr. Konda Shiva) を取締役会に指名

韓国ソウル、中国深セン、およびノースカロライナ州ウィルミントン発, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAKエナジー・ソリューションズ (OTC:MBAK) は、コンダ・シヴァ博士をMBAKの取締役会に指名した。

8件の特許を保有し、査読付き論文12本を執筆しているシヴァ博士は、ノーベル賞受賞者ジョン・グッドイナフ教授 (Prof. John Goodenough) のもとでテキサス大学において博士研究員として研究を行った経歴および、インド・チェンナイにある日産 (Nissan) のバッテリー研究開発センターにおけるバッテリー開発の経験を含む、電気エネルギーの貯蔵および配電のイノベーションに関する広範な経歴を有している。 AACCENOSソリューションズ (AACCENOS Solutions Pvt. Ltd.) の創設者兼最高経営責任者 (CEO) として、 シヴァ博士は、電気自動車およびグリッドスケールのエネルギー貯蔵アプリケーション向けのバッテリー技術開発、急速充電、エネルギーイノベーションにおける戦略的イニシアチブを主導している。 中東諸国が持続可能なエネルギーへの移行とデータセンターの建設を加速させる中で、シヴァ博士は、急速に拡大するグリッドスケールの電力エネルギー需要を活用できる独自の立場にある。

シヴァ博士は、最先端の科学研究を商業的に実現可能で拡張可能な産業ソリューションへと転換することに情熱を注いでいる。 同氏は、この情熱と卓越した実績を、MBAK取締役会の独立取締役としての役割に活かしていく。

MBAKエナジー・ソリューションズは、非化石燃料エネルギー製品の開発、製造、および商業化に取り組んでいる。 同社は、産業、医療、ポータブル電子機器、およびEV用途向けのリチウム、ナトリウム、および全固体電池の設計と製造に関する専門知識を有している。

