MBAK 에너지 솔루션스(MBAK Energy Solutions, Inc.) (OTC:MBAK), 콘다 시바 박사를 이사회 이사로 지명

SEOUL, South Korea and SHENZHEN, China and WILMINGTON, N.C., Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK 에너지 솔루션스(MBAK Energy Solutions, Inc.) (OTC:MBAK)가 콘다 시바 박사(Dr. Konda Shiva)를 이사회 이사로 지명했다고 밝혔다.

8건의 특허를 보유하고 있으며 다수의 동료 심사 학술 논문을 발표한 시바 박사는 전기 에너지 저장 및 배전 혁신 분야에서 폭넓은 경력을 쌓아왔다. 그의 전문성은 텍사스대학교에서 노벨상 수상자인 존 구디너프(John Goodenough) 교수와 함께 수행한 박사후 연구와, 인도 첸나이에 위치한 닛산 배터리 연구개발센터에서의 배터리 개발 경험으로 거슬러 올라간다. AACCENOS 솔루션스 프라이빗 리미티드(AACCENOS Solutions Pvt. Ltd.)의 창립자이자 최고경영자(CEO)인 그는 전기 모빌리티와 대규모 전력망 에너지 저장(Grid-scale Energy Storage) 응용을 위한 배터리 기술 개발, 초고속 충전, 에너지 혁신 분야의 전략적 이니셔티브를 이끌고 있다. 시바 박사는 중동 국가들이 지속가능한 에너지로의 전환을 가속화하고 데이터센터 구축을 확대하는 가운데 급격히 증가하는 대규모 전력 수요를 효과적으로 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있는 인물로 평가된다.

시바 박사는 최첨단 과학 연구를 상업적으로 실현 가능하고 확장 가능한 산업 솔루션으로 전환하는 데 깊은 열정을 지닌 인물이다. 그는 이러한 열정과 이미 입증된 탁월한 역량을 MBAK 이사회의 사외이사로서의 역할에 적극적으로 기여할 예정이다.

MBAK 에너지 솔루션스(MBAK Energy Solutions, Inc.)는 비화석연료 기반 에너지 제품의 개발, 제조, 상용화에 주력하는 기업이다. 이 회사는 산업용, 의료용, 휴대용 전자기기, 전기차(EV) 분야를 위한 리튬, 나트륨, 전고체 배터리의 설계 및 생산에 대한 전문성을 보유하고 있다.

