MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) Mencalonkan Dr. Konda Shiva sebagai Ahli Lembaga

SEOUL, Korea Selatan dan SHENZHEN, China serta WILMINGTON, N.C., Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) telah mencalonkan Dr. Konda Shiva ke Lembaga Pengarah MBAK.

Dr. Shiva, pemegang 8 paten dan penulis belasan penerbitan yang telah disemak rakan sebidang, mempunyai kepakaran luas dalam inovasi sistem penyimpanan serta pengagihan tenaga elektrik. Latar belakangnya profesional beliau bermula daripada kerja pasca-doktoral di University of Texas bersama Pemenang Nobel Prof. John Goodenough dan seterusnya penglibatan beliau dalam pembangunan bateri di Battery Research and Development Center milik Nissan (Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Bateri Nissan) di Chennai, India. Sebagai Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif AACCENOS Solutions Pvt. Ltd., beliau mengetuai inisiatif strategik dalam pembangunan teknologi bateri, pengecasan pantas serta inovasi tenaga bagi mobiliti elektrik dan aplikasi penyimpanan tenaga berskala grid. Dr. Shiva berada pada kedudukan yang unik untuk memanfaatkan keperluan tenaga elektrik berskala grid yang semakin pesat apabila negara-negara Timur Tengah mempercepatkan peralihan kepada tenaga lestari dan membangunkan pusat data.

Dengan minat mendalam, Dr. Shiva menumpukan usaha untuk menterjemahkan penyelidikan saintifik termaju kepada penyelesaian industri yang boleh diskala dan sesuai untuk dikomersialkan. Beliau akan membawa minat ini serta kecemerlangan yang telah dibuktikan ke dalam peranannya sebagai pengarah bebas di Lembaga Pengarah MBAK.

MBAK Energy Solutions, Inc. terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan pengkomersialan produk tenaga bukan berasaskan bahan api fosil. Syarikat ini mempunyai kepakaran dalam reka bentuk dan pengeluaran bateri litium, natrium serta keadaan pepejal untuk aplikasi industri, perubatan, elektronik mudah alih dan kenderaan elektrik (EV).

