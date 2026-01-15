SEUL, Coreia do Sul, SHENZHEN, China e WILMINGTON, N.C., Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) nomeia o Dr. Konda Shiva para o conselho de administração da MBAK.

Detentor de 8 patentes e autor de doze publicações revisadas por pares, a extensa experiência do Dr. Shiva em inovação de armazenamento e distribuição de energia elétrica remonta ao seu trabalho de pós-doutorado na University of Texas com o professor John Goodenough, condecorado com Prêmio Nobel, e seu trabalho no desenvolvimento de baterias com o Battery Research and Development Center da Nissan em Chennai, Índia. Fundador e Diretor Executivo da AACCENOS Solutions Pvt. Ltd., ele lidera iniciativas estratégicas no desenvolvimento de tecnologia e carregamento rápido de baterias, e inovação energética para mobilidade elétrica e aplicações de armazenamento de energia em escala de rede. O Dr. Shiva está excepcionalmente posicionado para alavancar a necessidade em rápida expansão de energia elétrica em escala de rede, com os países do Oriente Médio aumentando a transição para a energia sustentável e a construção de data centers.

O Dr. Shiva se dedica a traduzir pesquisas científicas de ponta em soluções industriais comercialmente viáveis e escaláveis. Ele utilizará essa dedicação e excelência demonstradas na sua função de diretor independente do conselho da MBAK.

A MBAK Energy Solutions, Inc. está envolvida no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de energia de combustível não fóssil. A empresa tem experiência no projeto e produção de baterias de lítio, sódio e estado sólido para aplicações industriais, médicas, eletrônicas portáteis e EV.

Contato: info@mbakcorp.com, press@mbakcorp.com

Website: www.mbakcorp.com

Isenção de Responsabilidade/Porto Seguro: Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Securities Litigation Reform Act. As declarações refletem o ponto de vista atual da Empresa com relação a eventos futuros que envolvem riscos e incertezas. Entre outros, esses riscos incluem a expectativa de que qualquer empresa aqui mencionada atinja vendas significativas, o não cumprimento dos requisitos de cronograma ou desempenho dos contratos das empresas, a posição de liquidez das empresas, a capacidade das empresas de obter novos contratos, o surgimento de concorrentes com maiores recursos financeiros, e o impacto da precificação competitiva. Devido a essas incertezas, os eventos de previsão aqui mencionados podem não ocorrer.