MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC：MBAK) 提名 Konda Shiva 博士加入董事会

韩国首尔、中国深圳、北卡罗来纳州威尔明顿, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC：MBAK) 已提名 Konda Shiva 博士加入 MBAK 董事会。

Shiva 博士拥有 8 项专利，曾发表十余篇同行评审论文，在电能储存与配电创新领域的丰富经验可追溯至得克萨斯大学博士后阶段——当时他与诺贝尔奖得主 John Goodenough 教授共事，并曾在印度金奈的 Nissan 电池研发中心参与电池研发。 作为 AACCENOS Solutions Pvt. Ltd. 的创始人兼首席执行官，Shiva 博士主导电池技术开发、快速充电以及电动出行和电网级储能应用能源创新方面的战略计划。 随着中东国家加速向可持续能源转型并扩建数据中心，电网级电力需求迅速攀升，而 Shiva 博士正处于把握这一机遇的绝佳位置。

Shiva 博士热衷于将尖端科学研究转化为具有商业可行性且可扩展的工业解决方案。 他将在 MBAK 董事会担任独立董事，将这份热忱和卓越成就带入新的岗位。

MBAK Energy Solutions, Inc. 专注于非化石燃料能源产品的开发、制造和商业化。 公司在为工业、医疗、便携式电子设备及电动汽车应用设计和生产锂电池、钠电池和固态电池方面具备丰富专业经验。

联系方式：info@mbakcorp.com，press@mbakcorp.com

官网：www.mbakcorp.com

免责声明/安全港声明： 本新闻稿包含根据《证券诉讼改革法案》界定的前瞻性陈述。 这些陈述反映了公司对未来事件的当前看法，而这些事件存在风险和不确定性。 其中的风险包括：本文提及的任何公司可能无法实现预期的重大销售；公司合同未能按时完成或达到约定的性能要求；公司的流动性状况；获取新合同的能力；出现资金更充足的竞争对手；以及竞争性定价可能带来的影响。 鉴于上述不确定性，本新闻稿中提及的前瞻性事件可能无法如期发生。