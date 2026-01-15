MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) 提名 Konda Shiva 博士加入董事局

韓國首爾、中國深圳及北卡羅來納州威明頓市, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) 已提名 Konda Shiva 博士加入 MBAK 董事局。

Shiva 博士持有 8 項專利，並發表了十多篇同行評審論文；他在電能儲存與輸配創新領域的深厚資歷，可追溯至其在德州大學與諾貝爾獎得主 John Goodenough 教授共事的博士後階段，以及後來在印度清奈日產電池研發中心潛心鑽研電池開發的經歷。 身為 AACCENOS Solutions Pvt. Ltd. 的創辦人兼行政總裁，他負責策略先導，致力推動電池技術研發、快速充電，以及為電動出行與電網級儲能應用而設的能源創新。 隨著中東國家加快向可持續能源轉型，並大舉興建數據中心，電網級電能需求因而迅速增長。Shiva 博士佔據獨特優勢，正可把握此時代契機。

Shiva 博士滿懷熱誠，專注將先進科研轉化為充滿商業潛力的可擴展工業解決方案。 他將發揮此股熱情，攜其卓著往績，傾注於 MBAK 董事局獨立董事的職責之中。

MBAK Energy Solutions, Inc. 從事非化石燃料能源產品的開發、製造及商業化。 公司在鋰電池、鈉電池及固態電池的設計與生產方面具備專業知識，產品適用於工業、醫療、便攜式電子裝置及電動車 (EV) 等領域。

