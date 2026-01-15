L’ACI met à jour ses prévisions pour le marché résidentiel de la revente pour 2026 et 2027

OTTAWA, Ontario, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a révisé ses prévisions des ventes résidentielles qui seront réalisées par l’entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et des prix moyens des propriétés pour 2026, et a prolongé ses prévisions jusqu’en 2027.

Il y a un an, tout portait à croire que 2025 marquerait un tournant, et que les acheteurs commenceraient à se manifester après un ralentissement important sur de nombreux marchés de l’habitation canadiens. Ce ralentissement a coïncidé avec la décision de la Banque du Canada de relever ses taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation – et finalement remporter sa première bataille contre celle-ci depuis l’adoption de son mandat de lutte contre l’inflation en 1992.

Alors que l’incertitude économique attribuable aux menaces tarifaires américaines a finalement entraîné une autre année creuse pour le marché immobilier en 2025, ce ralentissement s’est principalement manifesté au cours des premiers mois de l’année. À partir d’avril, le marché a connu une reprise, et en août, les ventes avaient augmenté de 12 %. Le rythme a ensuite ralenti et s’est stabilisé jusqu’à la fin de l’année, toutefois cette tendance à la hausse observée en milieu d’année devrait reprendre en 2026.

Un facteur important qui sous-tend cette prévision d’une augmentation des ventes en 2026 est la demande refoulée, en particulier chez les acheteurs d’une première propriété, dont un bon nombre n’ont pas pu accéder au marché au cours des quatre dernières années. Les taux d’intérêt n’ont pas baissé autant que de nombreux acheteurs l’auraient souhaité, mais ils ont probablement baissé suffisamment pour permettre à un grand nombre d’entre eux d’accéder à la propriété, même si l’abordabilité demeure un défi plus difficile à relever qu’avant 2020.

Le 29 octobre 2025 a marqué un tournant important, lorsque la Banque du Canada a clairement indiqué que les taux avaient probablement baissé dans toute la mesure possible, ce qui pourrait motiver les emprunteurs qui attendaient ce signal avant de contracter un prêt hypothécaire à taux fixe.

En ce qui concerne l’offre, un facteur important à surveiller en 2026 est le rythme auquel le nombre d’inscriptions pourrait diminuer si la demande augmente de manière disproportionnée en raison des premiers acheteurs, comme prévu. Les premiers acheteurs réduisent le nombre d’inscriptions, mais ne créent pas de nouvelle offre, ce qui accélère le déclin de l’inventaire.

Il est prévu qu’environ 494 512 propriétés résidentielles changeront de mains par l’entremise des systèmes MLS® canadiens en 2026, représentant une hausse de 5,1 % par rapport à 2025. Conformément aux prévisions antérieures, la croissance nationale continuera d’être largement attribuable à la Colombie-Britannique et à l’Ontario, où les ventes ont encore beaucoup de marge de progression. Dans ces deux provinces, il est prévu que les ventes augmenteront de plus de 8 % en 2026, tandis que dans la plupart des autres provinces, où les ventes sont déjà plus élevées et où l’offre est beaucoup plus limitée, la croissance sera inférieure de moitié.

En 2026, le prix moyen national d’une propriété devrait augmenter de 2,8 % d’une année à l’autre pour atteindre 698,881 $. Des hausses plus modestes seront observées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Dans d’autres provinces où les prix ont continué de grimper à un rythme soutenu ces dernières années, notamment en Saskatchewan, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, les hausses seront plus importantes. Toutefois, comme cette croissance a été en grande partie attribuable à une augmentation record de la population jusqu’à récemment, les hausses de prix dans ces marchés plus actifs devraient être nettement inférieures à celles enregistrées en 2025, passant de 6 % à 8 % en 2025 à 3 % à 6 % en 2026.

En 2027, le prix moyen national d’une propriété devrait augmenter davantage de 3,5 % pour atteindre 511 966 $, encore une fois sous l’impulsion de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. Dans la plupart des autres provinces, la croissance devrait se stabiliser sous la barre des 10 %.

Le prix moyen national d’une propriété devrait augmenter de 2,3 % entre 2026 et 2027 pour atteindre 714 991 $. Les gains seront légèrement plus importants en Saskatchewan et au Québec, et dans les autres provinces, ils se situeront entre 1 % et 2,5 %. Il s’agirait de la septième année consécutive où le prix moyen national des propriétés se maintient près de 700 000 $.

Chaque trimestre, l’ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L’ACI publiera ses prochaines prévisions le jeudi 16 avril 2026.

À propos de L’Association canadienne de l’immobilier

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada. L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités du Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des vendeurs.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9576ba5c-89e9-43d0-a646-2cdcc39267f6/fr