Fynske Bank A/S øger forventningerne til årets resultat for 2025 og udmelder forventninger til 2026

Selskabsmeddelelse nr. 2026/01



Årets resultat 2025

Fynske Bank hæver forventningerne for hele 2025 til et resultat før skat i niveauet 126-127 mio. kr. mod tidligere udmeldte forventninger om et resultat i intervallet 105-125 mio. kr.

Fjerde kvartal har været kendetegnet ved forsat kundevækst, øget udlån, høj aktivitet samt positive kursreguleringer af bankens beholdning af værdipapirer.

Forventninger til 2026

For 2026 forventes et resultat før skat i intervallet 100-130 mio. kr.

Forventningerne for 2026 er bl.a. baseret på fortsat kunde- og udlånsvækst. Banken forventer et uændret renteniveau over året.

Fynske Banks årsrapport for 2025 offentliggøres som planlagt 26. februar 2026.

For yderligere information, kontakt venligst:

Henning Dam, administrerende direktør: 2343 7425.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

