Astek certifié Top Employer 2026 pour la troisième année consécutive en France et pour la première fois au Canada

Paris, le 15 janvier 2026

Astek annonce l’obtention de la certification Top Employer 2026 en France, pour la troisième année consécutive, ainsi que la première certification Top Employer au Canada. Cette double reconnaissance confirme l’engagement du Groupe à proposer des environnements de travail exigeants et à déployer des pratiques RH cohérentes et structurées, en France et dans l’ensemble de ses filiales à l’international.

Attribuée par le Top Employers Institute, cette certification repose sur un audit externe approfondi mené sur plusieurs mois. L’évaluation s’appuie sur un référentiel de plus de 250 questions, strictement identiques pour l’ensemble des entreprises auditées dans le monde, et couvrant les grands piliers des pratiques RH, tels que la stratégie de pilotage, l’organisation, l’attractivité, le développement, l’engagement et la diversité et l’inclusion.

L’obtention de la certification Top Employer au Canada s’inscrit dans une démarche progressive de déploiement du label sur les principaux pays d’implantation du Groupe. Au-delà de la reconnaissance externe, Top Employer constitue pour Astek un outil structurant de pilotage et de comparaison des pratiques RH entre les pays, permettant de mesurer les évolutions, d’identifier les leviers de progrès et de favoriser le partage des meilleures pratiques à l’échelle internationale. Ce suivi est notamment assuré depuis 2024 par un comité de pilotage dédié, réunissant les Directions des Ressources Humaines, RSE et de la Communication, et veillant à être au plus près des attentes des collaborateurs dans les différents pays.

« Cette reconnaissance, renouvelée en France et obtenue pour la première fois au Canada, reflète la solidité du modèle RH du Groupe et notre capacité à le piloter dans la durée. Elle confirme la volonté d’Astek de créer des environnements de travail responsables, attractifs et performants, tout en alignant progressivement nos pratiques à l’échelle internationale. » déclare Julien Gavaldon, CEO du Groupe Astek.

À propos d'ASTEK

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, présent dans 22 pays. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d'entrepreneuriat et d'innovation, et sur l'accompagnement et la montée en compétence de ses plus de 10 000 collaborateurs actuels qui s'engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l'ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe réalise en 2025 un chiffre d'affaires de 730 M€. https://astekgroup.fr

À propos du Top Employers Institute

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale en matière de reconnaissance de l'excellence dans les pratiques RH. Nous contribuons à accélérer ces pratiques afin d'enrichir le monde du travail. Grâce au programme Top Employers, les entreprises participantes peuvent être certifiées et reconnues comme des employeurs de choix. La certification est attribuée aux organisations sur la base de leur participation et des résultats de l'enquête sur la bonne pratique RH, qui couvre six domaines RH comprenant 20 thèmes tels que la stratégie RH, l'environnement de travail, l'acquisition de talents, l'apprentissage, la diversité et l'inclusion, et le bien-être.

En 2025, Top Employers Institute a certifié près de 2 500 organisations dans 131 pays/régions. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur la vie de plus de 14 millions de collaborateurs à l'international.

Contact presse

Claire Doligez – cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21 69

Charlotte Le Barbier – clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60

