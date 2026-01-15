15 sources de revenus sur lesquelles les Canadiens ne paient généralement PAS d’impôt

CALGARY, Alberta, 15 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la période des déclarations de revenus approche à grands pas, le moment est venu de ressortir tous les reçus et de passer en revue les nouveautés et les changements de cette année d’imposition. Mais ce que beaucoup de Canadiens ignorent, c’est qu’il existe plusieurs sources de revenus ou formes de rentrées d’argent qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas prises en compte dans le revenu imposable. En fait, une étude menée en 2025 par H&R Block Canada a révélé que près des deux tiers des Canadiens (63 %) se disent incertains de la façon d’utiliser les crédits d’impôt et les avantages fiscaux en constante évolution pour maximiser leur remboursement, et 50 % ignorent totalement s’ils recevront ou non un remboursement d’impôt.

« Chaque année, nous voyons un grand nombre de Canadiens qui ne savent pas que certains revenus, ou encore des prestations ou des crédits qu’ils ont reçus, sont exempts d’impôt. Cela peut représenter une somme d’argent importante qui reste dans leurs poches », a expliqué Yannick Lemay, Pro de l’impôt chez H&R Block Canada. « Ces exemptions peuvent se traduire par de grosses économies, qu’il s’agisse de prestations ou de crédits du gouvernement, ou d’avantages liés aux soins médicaux, à la santé et au bien-être, ainsi qu’au travail. Nous conseillons à tous les Canadiens de se mettre à la tâche dès maintenant pour bien comprendre les exemptions fiscales auxquelles ils sont admissibles et de mieux s’y retrouver parmi les nombreux crédits et avantages fiscaux, pour éviter de passer à côté de sommes auxquelles ils ont droit cette année. »

H&R Block souligne 15 sources de revenus sur lesquelles les Canadiens n’ont généralement pas à payer d’impôt :

Argent reçu en cadeau : Peu importe le montant, l’argent reçu en cadeau n’est pas imposable, qu’il provienne d’un membre de la famille, d’un ami ou d’une autre personne. Toutefois, tout revenu généré par cet argent après sa réception est imposable. La personne qui donne l’argent ne bénéficie pas non plus d’une déduction fiscale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) peut demander des documents pour vérifier la provenance des fonds. Il est donc important de conserver toute trace du transfert du montant donné. Héritage : L’argent ou les biens reçus en héritage ne sont pas considérés comme un revenu imposable. Toutefois, tout revenu généré par la suite (comme les intérêts ou un revenu locatif) est imposable. Paiement d’assurance vie : La plupart des prestations de décès d’assurance vie versées aux bénéficiaires sont libres d’impôt. Cela comprend le paiement forfaitaire versé après le décès de la personne assurée. Gains de loterie et de prix : Les gains provenant des loteries, des jeux télévisés, des concours radiophoniques, du bingo, des casinos ou de la plupart des autres jeux-concours ne sont pas imposables au Canada. Toutefois, si des prix ont été gagnés dans le cadre d’une activité commerciale, ils sont alors imposables. Gains de casino à l’étranger : Le Canada n’impose pas les gains, peu importe le pays où ils sont obtenus. Cependant, de nombreux pays imposent les gains de jeu pour les non-résidents, et le casino ou le gouvernement peut retenir l’impôt à la source ou vous obliger à produire une déclaration de revenus locale. N’oubliez pas que si vous rapportez plus de 10 000 $ CA au Canada, vous devez le déclarer; non pas à des fins fiscales, mais pour répondre aux exigences de déclaration du Canada en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Pension alimentaire pour enfants : Si vous recevez une pension alimentaire pour enfants en vertu d’un accord ou d’une ordonnance du tribunal, les paiements ne sont pas imposables pour le bénéficiaire ni déductibles d’impôt pour le payeur. Indemnisation en cas de blessures corporelles ou de décès imputable à une faute : Les sommes reçues dans le cadre d’un règlement judiciaire, d’une demande d’indemnisation ou d’un versement pour des blessures corporelles, une maladie ou un décès imputable à une faute sont généralement non imposables. Indemnités pour accidents de travail : Si vous recevez des prestations pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, ces prestations ne sont généralement pas imposables, mais elles peuvent avoir une incidence sur certains crédits d’impôt. Certaines bourses d’études, bourses de recherche, bourses d’entretien : Si vous êtes un étudiant à temps plein, la plupart des bourses d’études et d’entretien sont libres d’impôt. Les étudiants à temps partiel peuvent devoir déclarer des montants supérieurs à certains seuils. Gain en capital sur la vente d’une résidence principale : Si vous vendez votre résidence principale, tout profit est habituellement totalement libre d’impôt si elle respecte les conditions de résidence principale pour les années où vous en étiez propriétaire. Crédits pour la TPS/TVH : Mise en place pour aider les Canadiens à revenu faible ou modeste à compenser la taxe de vente, cette prestation trimestrielle n’est pas considérée comme faisant partie du revenu imposable. Allocation canadienne pour enfants (ACE) : L’ACE est un paiement mensuel non imposable versé aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans. Elle n’augmente pas le revenu imposable. Indemnité de grève versée d’un syndicat : Si vous recevez une indemnité de grève d’un syndicat, celle-ci n’est généralement pas imposable, à condition qu’elle soit destinée à couvrir vos frais de subsistance et qu’elle n’est pas liée à des services rendus. Aide en cas de catastrophe ou d’urgence : L’aide financière reçue en raison de catastrophes naturelles ou de situations d’urgence (comme une inondation ou un feu de forêt) par les gouvernements ou des organismes de bienfaisance enregistrés est habituellement non imposable. Revenus réalisés dans un CELI : Les intérêts, les dividendes et les gains en capital gagnés dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) sont entièrement exempts d’impôt, même lorsqu’ils sont retirés.





« Il est important de souligner que, même si le revenu n’est pas imposé, cela ne signifie pas qu’il est invisible », a dit M. Lemay. « Certains montants non imposables doivent tout de même être déclarés, même s’ils ne sont pas imposés, car ils peuvent avoir une incidence sur l’admissibilité à certains crédits et avantages. En fin de compte, la déclaration des revenus non imposables vous aide à profiter des avantages fiscaux qui vous reviennent, à éviter les surprises et à respecter les exigences de l’ARC sans augmenter votre facture fiscale. »

