Kvika banki hf.: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

Vísað er til tilkynninga Kviku banka hf. („Kvika“) frá 22.05.2025 um framkvæmd endurkaupaáætlunar, frá 07.07.2025 um að hlé hafi verið gert á endurkaupaáætlun og frá 23.12.2025 um fyrirhuguð endurkaup hlutabréfa.
Með vísan til framangreinds hefur Kvika ákveðið að hefja að nýju endurkaup á grundvelli gildandi endurkaupaáætlunar, sem hlé var gert á, sbr. tilkynning frá 07.07.2025.
Kvika hefur keypt 79.800.000 hluti samkvæmt núgildandi endurkaupaáætlun fyrir kaupverð að fjárhæð 1.374.792.500 kr. Endurkaupaáætlunin hljóðar uppá kaupverð að fjárhæð 2.500.000.000 kr. en aldrei fleiri hluti sem nemur 236.409.591 hlutum.
Kvika á því eftir að kaupa hluti fyrir kaupverð 1.125.207.500 kr. en aldrei fleiri hluti en 156.609.591.
Arion banki hf. mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar og taka allar ákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð Kviku. Framkvæmd endurkaupa hefst 16. janúar 2026 og verður þannig háttað að kaup hvers dags munu að hámarki nema 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf í Kviku á skipulegum markaði Nasdaq Iceland í desembermánuði 2025.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is.