Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2025. aasta detsembri seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2025. aasta detsembri lõpu seisuga kasvas 0,5451 euroni osaku kohta (30. november 2025: 0,5446). Fondi aasta lõpu kogu puhasväärtus on 78,2 miljonit eurot (30. november 2025: 78,2 eurot).

2025. aasta detsembris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,0 miljonit eurot (30. november 2025: 1,0 miljonit eurot). Fond teenis 2025. aasta kaheteistkümne kuuga konsolideeritud puhast renditulu 11,7 miljonit eurot.

2025. aasta detsembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,4 miljonit eurot (30. november 2025: 5,7 miljonit eurot), millest 4,0 miljonit eurot on piiratud kasutamiseks vastavalt laenulepingutes sätestatule. 31. detsember 2025 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 216,6 miljonit eurot (30. november 2025: 217,2 miljonit eurot). Fondi osaku puhasväärtus põhineb kinnisvarainvesteeringute õiglasel väärtusel summas 208,7 miljonit eurot, mida on kinnitanud sõltumatud hindajad 2025. aasta detsembri lõpu seisuga. Riia Sky objekti väärtuse osas püsib risk seoses määramatusega objekti ankurrentniku tegevuse jätkuvuse osas. See võib mõjutada vara edasist väärtust järgmistes aruandlusperioodides.

Seisuga 31. detsember 2025 täidab Fond kõiki laenulepingutega sätestatud finantskovenante või on saanud vajalikud kokkulepped nende täitmiseks, välja arvatud kolme Läti kinnistuga seotud laenud. Nimetatud laenude pikendamine on planeeritud 2026. aasta esimesse kvartalisse. On samuti eeldatav, et Fond ei täida võlakirja tingimustest tulenevat nõuet säilitada konsolideeritud omakapitali määra vähemalt 37,5% tasemel. Omakapitali määra täpne suhtarv avalikustatakse koos auditeerimata majandustulemustega, mis avaldatakse finantskalendri järgi 17. veebruaril 2026. Hiljemalt majandustulemuste avaldamise ajaks teeb Fondi juhtkond otsuse uute osakute pakkumise osas, tuginedes osakuomanike poolt 2025. aasta detsembris antud mandaadile.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

