Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 15.1.2026

Aspo OyjPörssitiedote15.1.2026  
     
     
Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 15.1.2026   
     
Helsingin Pörssi    
     
Päivämäärä15.1.2026   
PörssikauppaOsto   
OsakelajiASPO   
Osakemäärä1 000osaketta  
Keskihinta/ osake             7,0800EUR  
Kokonaishinta7 080,00EUR  
     
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.1.2026   
tehtyjen kauppojen jälkeen: 119 552 kpl.   
     
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)  
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun   
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.   
     
     
Aspo Oyj:n puolesta    
     
Nordea Pankki Oyj    
     
     
Sami HuttunenIlari Isomäki   
     
Lisätietoja:    
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
     
     
www.aspo.fi    


Liite


Attachments

ASPO 15.1 trades

