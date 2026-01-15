JCDecaux : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE

Paris, le 15 janvier 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), au titre du contrat de liquidité confié par la société JCDECAUX SE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

104 818 titres

3 851 714.57 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 624

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 530

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 744 089 titres pour 26 433 707.92 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 778 696 titres pour 27 053 913.11 €

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



139 425 titres 3 197 469.14 € en espèces Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 865 Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 796 Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 949 178 titres pour 30 039 726.86 € Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 970 822 titres pour 30 507 873.96 €





que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



0 titres 5 000 000.00 € en espèces



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

