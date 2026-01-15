JCDecaux : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDecaux SE
Paris, le 15 janvier 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), au titre du contrat de liquidité confié par la société JCDECAUX SE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 104 818 titres
- 3 851 714.57 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 624
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 530
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 744 089 titres pour 26 433 707.92 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 778 696 titres pour 27 053 913.11 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 139 425 titres
- 3 197 469.14 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 865
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 796
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 949 178 titres pour 30 039 726.86 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 970 822 titres pour 30 507 873.96 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 5 000 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Chiffres clés de JCDecaux
- Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros
- N°1 mondial de la communication extérieure
- Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays
- 1 091 811 faces publicitaires dans le monde
- Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants
- 12 026 collaborateurs
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
- La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
- JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis
- 1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
- N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)
- N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com
Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube
Direction de la Communication : Clémentine Prat
+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com
Relations Investisseurs : Rémi Grisard
+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com
Pièce jointe