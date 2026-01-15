DEME neemt tweede nieuwe installatieschip voor windturbines Norse Energi in ontvangst

DEME heeft vandaag op de CIMC Raffles-scheepswerf zijn tweede nieuwe installatieschip voor windturbines, Norse Energi, in ontvangst genomen. Als zusterschip van het recent opgeleverde Norse Wind is Norse Energi speciaal gebouwd om de volgende generatie grootschalige offshore windturbines te installeren. Met geavanceerde technologie, uitzonderlijke hijs- en laadcapaciteiten en een duurzaam ontwerp zullen beide schepen DEME’s positie als koploper in installatie van offshorewind verder verstevigen.

