ALSTOM S.A : Alstom va fournir une nouvelle flotte de métros pour le réseau de métro de Toronto

Alstom fabriquera 70 rames de métro Metropolis ultramodernes, composées de six voitures, pour la Commission des Transports de Toronto (TTC).

L’accord, d’une valeur de 2,3 milliards de dollars canadiens (environ 1,4 milliard d’euros), prévoit la livraison de nouvelles rames de métro (NST) pour remplacer la flotte de la ligne 2 du métro de Toronto et appuyer les projets d’extension du métro.

Les nouvelles rames seront conçues et développées au Canada, leur assemblage final sera réalisé à Thunder Bay (Ontario) et leurs essais à Kingston (Ontario), créant ainsi 945 emplois directs dans le pays.





15 janvier 2026 – Alstom, leader mondial et champion canadien de la mobilité durable et intelligente, a conclu un accord d’une valeur de 2,3 milliards de dollars canadiens (environ 1,4 milliard d’euros)1 avec la Commission des Transports de Toronto (TTC) pour fournir 70 nouvelles rames de métro (NST) au réseau de métro de Toronto. Le contrat inclut des options allant jusqu’à 150 rames supplémentaires, en fonction des besoins.

Cinquante-cinq des soixante-dix rames de métro Metropolis ultramodernes composées de six voitures remplaceront la flotte vieillissante de la ligne 2 du métro de Toronto. Les 15 rames restantes sont prévues pour desservir le prolongement de la ligne 1 vers Yonge North et le prolongement de la ligne 2 vers Scarborough.

Les rames NST offriront confort, sécurité et accessibilité grâce à des caractéristiques telles que des intérieurs plus lumineux et plus spacieux, avec des intercirculations ouvertes et des espaces polyvalents pour les passagers en fauteuils roulants ou les passagers munis de poussettes ou de vélos. Équipées d’un éclairage économe en énergie et de technologies intelligentes telles que le système de nivellement actif et les systèmes de recharge sans fil des téléphones, les rames NST offriront une expérience moderne aux utilisateurs. Les métros seront protégés par les dernières technologies en matière de cybersécurité. Les rames NST intégreront également des caractéristiques d’éco-conception telles qu’un système de propulsion avancé, des commandes climatiques intelligentes et l’utilisation d’outils de conception de réalité virtuelle qui, ensemble, amélioreront la durabilité et réduiront l’impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit.

Un métro conçu et assemblé au Canada

Les trains seront conçus et fabriqués au Canada et leur assemblage final sera réalisé sur le site Alstom de Thunder Bay, en Ontario. Alstom investira également dans ses capacités de production locales et tirera parti de son réseau de fournisseurs locaux, notamment en utilisant de l’acier et de l’aluminium canadiens. Ce repositionnement stratégique renforcera l’expertise canadienne en matière de fabrication et d’innovation ferroviaires, créera des centaines d’emplois dans tout le Canada, renouvellera les capacités industrielles nationales et renforcera la résilience du Canada face aux perturbations commerciales actuelles et futures. Au total, cet accord devrait générer jusqu’à 945 emplois directs hautement rémunérés au Canada, dont plus de 600 chez Alstom. Plus de 1 700 emplois indirects devraient également être créés au Canada pour soutenir la mise en œuvre de ce projet.

« Nous remercions la Commission des Transports de Toronto de la confiance qu’elle accorde à Alstom pour la fourniture de ces nouvelles rames de métro. Ces rames à la pointe de la technologie contribueront à améliorer la fiabilité et le confort des passagers », a déclaré Michael Keroullé, président d’Alstom Amériques. « Cette nouvelle flotte de rames de métro sera conçue et fabriquée ici au Canada, assemblée sur notre site de Thunder Bay, avec le soutien d’un réseau élargi de fournisseurs locaux, et testée sur notre site de Kingston. Avec près de 1 000 emplois créés au Canada, ces rames NST établissent la norme en matière de construction au Canada, au bénéfice des Canadiens. »

« La Commission des Transports de Toronto est reconnaissante envers tous ses partenaires financiers pour leur soutien dans la production de ces nouvelles rames de métro et pour leur engagement à offrir un meilleur service de transport en commun aux centaines de milliers d’usagers qui empruntent chaque jour la ligne 2 de la TTC. Nous sommes également ravis que ces trains favorisent l’emploi local et l’industrie canadienne grâce au site Alstom de Thunder Bay », a déclaré Mandeep S. Lali, Président-Directeur Général de la TTC.

L’accord entre Alstom et la Commission des Transports de Toronto est le fruit d’une collaboration entre le gouvernement du Canada, la province de l’Ontario et la ville de Toronto. L’objectif est de garantir des rames sûres et fiables pour assurer l’avenir du réseau de métro en pleine expansion de Toronto, tout en soutenant les travailleurs canadiens et les emplois qualifiés dans le secteur manufacturier en Ontario.

Les métros Metropolis font respirer votre ville

Les solutions modernes de métros d’Alstom répondent aux différents besoins des clients du monde entier depuis plus de 60 ans. Conçus pour s’adapter aux infrastructures nouvelles ou existantes, les métros Metropolis peuvent être adaptés à de multiples besoins en termes de capacité. Avec des configurations flexibles allant de 2 à 9 voitures, des profils de voie étroits ou larges, différents systèmes de tension et des aménagements intérieurs personnalisés, les métros d’Alstom peuvent être exploités avec ou sans conducteur. Les métros Metropolis se caractérisent par leur faible niveau d’émission sonore, leur recyclabilité élevée et leur efficacité énergétique optimisée afin de minimiser leur impact sur l’environnement. Plus de 35 000 voitures de métro Alstom ont été commandées (ou sont déjà en service) dans plus de 70 agglomérations de 40 pays différents. Pour plus d’informations sur les métros Metropolis, veuillez consulter : Métros Metropolis : Faire respirer votre ville | Alstom

Un champion national de la mobilité intelligente et durable

Avec plus de 5 000 employés canadiens hautement qualifiés, Alstom est le seul fabricant de matériel roulant du pays et fournit une gamme complète de solutions de signalisation, ainsi que des services d’exploitation et de maintenance pour les grands projets ferroviaires au Canada. Alstom est le champion national canadien des solutions de mobilité ferroviaire urbaine et est fier d’être au cœur des projets de mobilité en Ontario, notamment à Toronto, Kitchener, Waterloo et Ottawa, ainsi qu’ailleurs au Canada, à Edmonton, Montréal, Vancouver et bientôt à Québec.

ALSTOM™ et Metropolis™ sont des marques protégées du groupe Alstom





À propos

d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

1 Cette commande a été enregistrée au 3e trimestre de l’exercice 2025/2026 d’Alstom. Elle fait partie des trois commandes mentionnées dans la Note aux investisseurs publiée le 5 janvier 2026 (« Alstom remporte trois contrats pour un montant total d’environ 2,5 milliards d’euros »).

